أفلام عربية مشاركة في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي عن تفاصيل الدورة الـ75، التي ستُقام في الفترة من 13 إلى 23 فبراير/شباط 2025، وتشهد هذه الدورة مشاركة عربية متميزة ضمن مختلف المسابقات والبرامج.

عودة مصرية وفيلم عراقي في مسابقة "أجيال"

تسجل السينما المصرية عودة بارزة إلى مهرجان برلين بعد غياب استمر 7 سنوات، من خلال فيلم "ضي.. سيرة أهل الضي" (Daye: Seret Ahl El Daye)، الذي ينافس ضمن مسابقة "أجيال". الفيلم سبق عرضه في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

الفيلم من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، ويشارك في بطولته كل من أسيل عمران، وإسلام مبارك، إضافة إلى ضيوف الشرف أمينة خليل، وأحمد حلمي، ومحمد ممدوح، والنجم المصري محمد منير.

تدور القصة حول طفل نوبي ألبينو يُدعى "ضي"، يمتلك موهبة غنائية فريدة ويعتبر محمد منير قدوته. يقرر "ضي" السفر إلى القاهرة مع عائلته لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج مسابقات غنائي.

أفلام قصيرة تعرض للمرة الأولى

ضمن مسابقة "أجيال"، يتضمن البرنامج 8 أفلام روائية و7 أفلام قصيرة، منها 10 أفلام تُعرض للمرة الأولى عالميا. من بين هذه الأفلام القصيرة، يُعرض الفيلم الوثائقي العراقي "التي تجري من تحتها الأنهار" (Beneath Which Rivers Flow) للمخرج علي يحيى.

إعلان

يركز الفيلم على حياة إبراهيم، الذي يعيش في أهوار جنوب العراق ويرعى بقرة تشكل جزءًا كبيرًا من حياته، بينما يواجه تهديدات بيئية تنذر بتدمير واقعه بالكامل.

كما تشارك السينما المغاربية بفيلم قصير مشترك بعنوان "لا توقظ الطفل النائم" (Don’t Wake the Sleeping Child)، من إنتاج مغربي فرنسي سنغالي وإخراج كيفن أوبيرت.

يحكي الفيلم قصة مراهقة تطمح لصناعة الأفلام، لكنها تواجه اعتراضًا من أسرتها، وتدخل في حالة نوم عميق يصعب على أي أحد إيقاظها منها.

إضافة إلى ذلك، ينافس الفيلم القصير "فانتاس" (Fantas)، للمخرجة الكندية المغربية حليمة الخطابي. تدور أحداث الفيلم حول "تانيا" التي تعيش في حي شعبي، حيث تقدم حصانها "فانتاس" لأصدقائها، في إطار يعكس أحلامها وتحدياتها.

أيضًا يُعرض فيلم التحريك القصير "أوتوكار" (Autokar)، من إخراج سيلويا سزكيلدز، والذي تدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي. يروي الفيلم قصة الطفلة "أغاتا"، البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تقرر الهجرة إلى بلجيكا، وسط أحداث تمزج بين الحنين والواقعية.

الفيلم الكندي "في يوم الأحد الساعة الحادية عشرة" (On a Sunday at Eleven)، من إخراج أليسيا ك. هاريس، يروي قصة راقصة باليه شابة من أصول أفريقية تؤدي طقوس يوم الأحد، بينما تواجه تحديات وضغوطًا مرتبطة بلون بشرتها.

أما الفيلم الوثائقي القصير "المغرة البيضاء"، للمخرجة مارليكا بيردريسات، فهو يوثق منطقة كوبونجاري في شمال غرب أستراليا، التي تعد واحدة من آخر الأماكن الطبيعية الباقية في العالم. يتناول الفيلم جهود المجتمع المحلي لدمج الشباب مع الطبيعة وتعزيز ارتباطهم بها.

وفي إطار مسابقة "أجيال"، يُعرض فيلم "أعنف أيامنا" (Our Wildest Days)، من إخراج فاسيليس كيكاتوس، الذي يتناول قصة كلوي، التي تهجر عائلتها وتنضم إلى مجموعة من المراهقين في رحلة عبر اليونان، حيث يساعدون الفقراء بطرق غير تقليدية.

إعلان

تتواصل قصص المراهقات مع فيلم المخرجة ريما داس "قرية روك ستارز 2" (Village Rockstars 2)، الذي يتناول طموحات مراهقة لتحقيق حلمها الموسيقي.

كما يتناول فيلم التحريك الفرنسي "مايا، أعطني عنوانًا" (Maya, Give Me a Title)، من إخراج ميشيل جوندري، العلاقة بين الآباء والأبناء في سياق إنساني مؤثر.

وتشارك السينما الكندية بفيلم التحريك "كاديت الفضاء" (Space Cadet)، من إخراج إريك سان، الذي يروي مغامرة رائدة الفضاء سيليت في أول مهمة فضائية تقوم بها بمفردها.

"الخرطوم" وثائقي سوداني في البانوراما

ضمن برنامج "البانوراما"، يُعرض الفيلم الوثائقي السوداني "الخرطوم" (Khartoum)، الذي يحكي قصص 5 أشخاص: هم موظف حكومي، وبائعة شاي، ومتطوعة في لجنة المقاومة، واثنان من صبية الشوارع، الذين يفرون من الحرب الأهلية في السودان. الفيلم من إنتاج مشترك بين السودان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وقطر.

وتتضمن البانوراما أيضًا الفيلم الوثائقي "تحت الأعلام، الشمس" (Under the Flags, the Sun)، من إنتاج مشترك بين باراغواي، والأرجنتين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا.

يقدم المخرج خوانغو بيرير رحلة أرشيفية توثق 35 عامًا من حكم الدكتاتور ألفريدو ستروسنر، عبر لقطات نادرة تسلط الضوء على واحدة من أطول الدكتاتوريات في التاريخ.

أعمال درامية بارزة في البانوراما

يُعرض الفيلم البرازيلي "المرحلة الليلية" (Night Stage)، للمخرج مارسيو ريولون، الذي يتناول العلاقة بين ممثل مشهور وسياسي. كما يُعرض فيلم المخرجة إميلي بليشفيلدت "الأخت القبيحة" (The Ugly Stepsister)، المستوحى من قصة سندريلا، الذي يروي جهود فتاة للتنافس مع أختها غير الشقيقة شديدة الجمال، باستخدام دموعها لجذب انتباه الأمير.

ومن الأفلام البارزة الأخرى، فيلم "أحلام في كوابيس" (Dreams in Nightmares)، للمخرجة شتارة ميشيل فورد، الذي يحكي قصة 3 نساء من أصول أفريقية يقمن برحلة عبر الغرب الأميركي بحثا عن صديقتهن المفقودة.

إعلان

وفي إطار تسليط الضوء على العنصرية، يُعرض فيلم المخرجة مارتينا بريسنر "رسائل مولن" (The Moelln Letters)، الذي يستعرض اكتشاف إبراهيم أرسلان لمئات الرسائل التضامنية التي تسلط الضوء على الهجمات العنصرية في مولن.

كما يشارك فيلم "بول" (Paul)، من إخراج دينيس كوتيه، الذي يتناول معاناة بول مع الاكتئاب والقلق الاجتماعي. وأخيرًا، يُعرض فيلم "يوم بيتر هوجار" (Peter Hujar’s Day)، الذي يعرض محادثة جرت عام 1974 بين المصور بيتر هوجار وصديقته ليندا روزنكرانتز، مقدّمًا لمحة عن المشهد الفني في نيويورك آنذاك.

عروض عالمية أولى في البرلينالة

أعلن مهرجان البرلينالة السينمائي عن اختيار 3 أفلام لتقديم عروضها العالمية الأولى ضمن برنامج البرلينالة الخاص لعام 2025:

"باقة العسل" (Honey Bunch): فيلم كندي تدور أحداثه حول ديانا، التي تصطحب زوجها إلى منشأة تجريبية للصدمات في منطقة برية نائية، لتكتشف هناك حقائق مظلمة وغير متوقعة حول زواجهما.

"جزر" (Islands): فيلم ألماني من إخراج جان أولي غيرستر، يتناول حياة توم، مدرب التنس، الذي تنقلب حياته رأسا على عقب مع وصول عائلة جديدة إلى حياته، ليختفي الزوج بشكل غامض، مما يجعل توم والشخص المفقود في دائرة الاشتباه.

"كولن 75" (Köln 75): إنتاج مشترك بين ألمانيا، وبولندا، وبلجيكا، يستند إلى قصة حقيقية عن فيرا براندز، المراهقة الجريئة في سبعينيات القرن الماضي، التي خاطرت بكل شيء لتنظيم واحد من أعظم الحفلات الموسيقية المنفردة في التاريخ، حفل كيث جاريت الأسطوري في كولن.

كما يشارك الفيلم الألماني الفرنسي "الضوء" (The Light)، من إخراج توم تيكوير، الذي يروي قصة امرأة سورية تنضم إلى عائلة إنجلز في سياق درامي يحمل أبعادًا إنسانية.