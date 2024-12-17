محكمة تطالب بحذف أغنية أديل "منذ مليون سنة" لاتهامها بالسرقة

أصدر قاضٍ برازيلي حكما بحذف أغنية المغنية البريطانية أديل "منذ مليون سنة" (Million Years Ago) الصادرة عام 2015، على خلفية الاتهام بالسرقة الأدبية من الملحن البرازيلي تونينيو غيرايس.

وكانت المحكمة التجارية السادسة في ريو دي جانيرو أقرت بحذف الأغنية من كافة المنصات وخدمات البث على مستوى العالم، مع غرامة قدرها 8 آلاف دولار على الشركات البرازيلية التابعة لشركتي "سوني" و"يونيفرسال ميوزيك" -اللتين تتعاملان مع أديل- حال عدم الامتثال للقرار القضائي.

كما طلبت المحكمة وقف الاستخدام العالمي وعدم إعادة إنتاج أو توزيع أو استخدام الأغنية على أي منصة مادية أو رقمية.

وبحسب الصحف العالمية، فلم تعلق "يونيفرسال ميوزيك" على الأمر، أما "سوني برازيل"، فقالت إنها لم تصدر بيانا حول الموضوع بعد.

وكان محامي الملحن البرازيلي البالغ من العمر 62 عاما، طالب بتعويض قدره 160 ألف دولار عن "السرقة الأدبية"، إلى جانب استعادة حقوق الملكية التي تم الاستيلاء عليها، وزعم في القضية أن أغنية أديل تأثرت بأغنية السامبا الكلاسيكية "امرأة" (Mulheres) التي أصدرها المغني البرازيلي مارتينيو دا فيلا عام 1995.

وأضاف المحامي أن أغنية أديل تأثرت بلحن غيرايس الذي يعد علامة فارقة في الموسيقى البرازيلية، التي غالبا ما تم نسخها لتأليف أغان ناجحة على المستوى العالمي، مؤكدا أنه سيعمل على التأكد من حذف الأغنية من جميع المنصات وسيقوم بإخطار كافة الوسائل المسموعة والمرئية بعدم إذاعتها مجددا.

وليس هذا الاتهام الأول الذي تواجهه المغنية البريطانية الحائزة على جائزة "غرامي"، إذ سبق أن اتهمت باستخدام ألحان الأغنية التركية "التشبث بالألم" (Acilara Tutunmak) التي أصدرها المغني الراحل أحمد كايا سنة 1985، لكن زوجته علقت حينها بأنها لا ترجح أن تقوم نجمة عالمية مثل أديل بهذا الأمر.