وفاة عازف الطبلة الهندي الأسطوري ذاكر حسين الفائز بـ3 جوائز "غرامي"

توفي عازف الطبلة الهندي الأسطوري ذاكر حسين، الذي فاز بـ3 جوائز في حفل توزيع جوائز "غرامي" عام 2024، وكان له تأثيره على الموسيقى العالمية بتعاونه مع موسيقيين من مختلف القارات.

وقال بيان عائلي نشره جون بليشر من مؤسسة "بروسبكت بي آر" ونشرته وكالة أنباء "إيه إن آي" عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن الموسيقي البالغ من العمر 73 عاما توفي الأحد بسبب مضاعفات تليف رئوي مجهول السبب، بعدما أمضى أكثر من أسبوعين في مستشفى في سان فرانسيسكو.

وولد حسين في عائلة من الموسيقيين، وكان طفلا عبقريا وعزف لأول مرة في حفل موسيقي في سن السابعة.

وغالبا ما كان يتجول حسين ويقدم العروض مع والده، علاء رخا، وهو عازف أسطوري آخر للطبلة، وهي آلة إيقاع هندية قديمة.

وبعد إكمال حسين تعليمه في مومباي، انطلقت مسيرته الدولية عندما انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1970.

وعمل حسين، خلال مسيرته المهنية، مع كبار الموسيقيين الغربيين والهنود مثل يو يو ما، وتشارلز لويد، وبيلا فليك، وإدغار ماير، وجورج هاريسون، ورافي شانكار، وعلي أكبر خان وآخرين، وهذا أدى إلى نشر الموسيقى الكلاسيكية الهندية.

وفي وقت سابق من عام 2024، فاز حسين بـ3 جوائز في حفل توزيع جوائز "غرامي" في فئة "أفضل أداء موسيقي عالمي" عن عمله في أغنية "باشتو" وفئة أفضل ألبوم موسيقي معاصر "كما تحدثنا" وفئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي "هذه اللحظة".