"نوسفيراتو" و"موفاسا" و"سونيك".. أبرز أفلام هوليودية في ختام 2024

يقترب عام 2024 من نهايته، إلا إن عشاق السينما ما زالوا بانتظار قائمة من الأفلام الهوليودية المنتظرة التي تجمع بين التنوع والإثارة، لتختتم عامًا حافلًا بالأعمال السينمائية التي أثارت ردود فعل متباينة.

تنتظر دور العرض خلال الأيام القادمة أفلامًا أثارت فضول المشاهدين منذ بداية العام. من أبرزها فيلم "مجهول تمامًا" (A Complete Unknown)، الذي يسرد جوانب من حياة المغني الشهير بوب ديلان. يجسد الممثل الأميركي-الفرنسي تيموثي شالاماي شخصية ديلان، ويقود العمل المخرج جيمس مانغولد، ومن المقرر عرضه في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، يصدر فيلم الرعب "نوسفيراتو" (Nosferatu)، الذي يُعد إعادة إنتاج لفيلم كلاسيكي عُرض لأول مرة قبل أكثر من 100 عام. يحكي العمل قصة مصاص دماء يطارد فتاة شابة خلال القرن الـ19 في ألمانيا، بمشاركة طاقم تمثيلي يضم بيل سكارسغارد، وويليم دافو، وإيما كورين، وليلي روز ديب. الفيلم من كتابة وإخراج روبرت إيجرز.

أما "ديزني"، فتختتم العام بأجزاء جديدة من أشهر أعمالها، جاء في مقدمتها فيلم "موانا 2" (Moana 2)، الذي طرح في صالات العرض في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد 8 سنوات من نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات قاربت 700 مليون دولار عالميًا.

كما تعود سلسلة "الأسد الملك" في جزء جديد بعنوان "موفاسا: الأسد ملكًا" (Mufasa: The Lion King)، الذي يعرض في 19 ديسمبر/كانون الأول. يركز الفيلم على شخصية موفاسا بصوت الممثل آرون بيير، مع استمرار مشاركة دونالد غلوفر وبيونسيه في أداء الأصوات لشخصيات سيمبا ونالا، بينما ستؤدي ابنتها بلو آيفي صوت كيارا لأول مرة.

وقبل أيام، عاد عالم "سيد الخواتم" مع فيلم "سيد الخواتم: حرب الروهيريم" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)، ليكشف عن صراع جديد بين شخصيتي وولف وهيلم هامرهند. كما يشهد 27 ديسمبر/كانون الأول عودة شخصية القنفذ الشهير في فيلم "سونيك القنفذ 3" (Sonic the Hedgehog 3)، بعد غياب دام عامين.

وسيكون للبطولات النسائية دور بارز في نهاية العام، مع عدد من الأفلام التي تتصدر بطولتها نجمات هوليود. أبرزها فيلم "ماريا" (Maria)، الذي تلعب فيه أنجلينا جولي دور السوبرانو الأميركية-اليونانية ماريا كالاس. الفيلم ينتمي إلى سينما السيرة الذاتية، وطرح في صالات محدودة بالولايات المتحدة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتم توفيره على "نتفليكس" لاحقا.

على صعيد آخر، تقدم نيكول كيدمان فيلمها الجديد "الفتاة الصغيرة" (Babygirl)، الذي تدور أحداثه حول مديرة تنفيذية تدخل في علاقة مع متدرب يصغرها سنًا، لتجد نفسها في ورطة غير متوقعة. يُعرض الفيلم في 25 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن حاز على إشادات واسعة خلال مهرجان فينيسيا السينمائي.

وكان فيلم "شرير" (Wicked)، الذي يجمع بين أريانا غراندي وسينثيا إريفو، واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة قبل أن يطرح في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ويحكي القصة الخلفية لساحرات أرض أوز، مستعرضًا منظورًا جديدًا للقصة الشهيرة التي قُدمت في فيلم "ساحر أوز العجيب" (The Wizard of Oz) قبل أكثر من 85 عامًا.