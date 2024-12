"موانا 2" يواصل تصدر شباك التذاكر وإيراداته العالمية تتجاوز 700 مليون دولار

واصل فيلم الرسوم المتحركة "موانا 2" (Moana 2) من إنتاج شركة "ديزني" تربّعه على قمة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، محققًا إيرادات قدرها 26.6 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وبلغ إجمالي عائدات الفيلم في أميركا الشمالية 337 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 700 مليون دولار. العمل الذي يأخذ المشاهدين في رحلة بحرية مليئة بالمغامرات، يضم أصوات مشاهير من بينهم أولي كرافاليو ودواين "ذي روك" جونسون، ويعتبر تتمة للجزء الأول الذي صدر في عام 2016 وأصبح من أكثر الأفلام مشاهدة على منصات البث في عام 2023.

أما المركز الثاني، فاستمر فيه فيلم "ويكد" (Wicked) المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة في جذب الجماهير، محققًا إيرادات بقيمة 22.5 مليون دولار. الفيلم الذي يغوص في عالم "ذا ويزرد أوف أوز" تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 500 مليون دولار منذ بدء عرضه.

واحتل فيلم "كرافن ذا هانتر" (Kraven the Hunter)، الجديد من سلسلة أفلام "سبايدر مان" من إنتاج أستوديوهات "مارفل"، المرتبة الثالثة. وحقق الفيلم الذي يروي قصة عدو "سبايدر مان" إيرادات بلغت 11 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم "غلاديتور 2" (Gladiator 2) للمخرج ريدلي سكوت، والذي يعيد أجواء الكولوسيوم الروماني في روما القديمة بعد 24 عامًا من الجزء الأول. حصد الفيلم 7.8 ملايين دولار في نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي إيراداته إلى 145 مليون دولار.

أما المركز الخامس، فكان من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "ذا لورد أوف ذا رينغز: ذا وور أوف ذا روهيرم" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)، الذي يستند إلى عالم جي آر آر تولكين. جمع الفيلم 4.6 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: