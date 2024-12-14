جيم كاري: تصريحاتي عن الاعتزال فُهمت خطأ وقد أعود بشخصياتي المحبوبة

أوضح النجم جيم كاري أن تصريحاته السابقة بشأن التقاعد عقب عرض فيلمه "سونيك القنفذ 2″ (Sonic the Hedgehog 2) قد أُسيء تفسيرها. كاري أكد أنه لم يكن يقصد الاعتزال بشكل نهائي، وإنما كان يتحدث عن رغبته في أخذ فترة راحة. وأشار إلى أن الأمور تتغير عندما تتوفر فكرة جيدة أو يعمل مع فريق يستمتع بالتعاون معه.

في عام 2022، كان كاري قد أعلن عن جديته إلى حد ما في مسألة التقاعد، قائلا إنه سيعود فقط إذا وجد نصا مميزا ومكتوبا بـ"الحبر الذهبي" يحمل قيمة مهمة للجمهور. كما أعرب وقتها عن حاجته إلى الاستراحة.

لكن يبدو أن كاري قد غيّر موقفه، إذ يستعد للعودة إلى الشاشة بشخصياته الشهيرة. أحدث أفلامه "سونيك القنفذ 3" سيُعرض يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأوضح كاري أن تصريحاته السابقة بشأن الاعتزال كانت مجرد مبالغة.

في الفيلم الجديد، يشارك كاري في دور دكتور روبوتنيك إلى جانب بين شوارتز بدور سونيك، وكولين أوشونيسي بدور تيلز، وإدريس إلبا بدور ناكلز، وكيانو ريفز بدور شادو.

بحسب موقع كوميك بوك، عبّر كاري عن رغبته في إعادة تقديم شخصية ستانلي إيبكيس من فيلمه الشهير "القناع" (The Mask)، الذي عُرض لأول مرة عام 1994 وشاركته البطولة كاميرون دياز. ومع ذلك، اشترط كاري وجود سيناريو ملائم لهذا العمل، مشيرا مازحا إلى أن الجانب المادي قد يكون عاملاً محفزا أيضا.

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كما أبدى اهتمامه بالعودة إلى شخصية غرينش، لكنه أوضح أن تجسيدها كان تحديا كبيرا بسبب صعوبة استخدام الماكياج الكثيف، حيث كان بالكاد يستطيع التنفس أثناء التصوير. ومع ذلك، يعتقد كاري أن التقنيات الحديثة مثل تقنية التقاط الحركة ستمنحه مرونة أكبر لتقديم الشخصية مجددا.

حاليا، يعمل كاري على فيلم جديد بعنوان "أشجار الصنوبر دائمة الخضرة والصيف المتلاشي" (Evergreen Pines and the Fading Summer) مع المخرج ديفيد روبرت ميتشل، وهو في مرحلة ما قبل الإنتاج.