مريم شريف تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

شهدت الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية من الخامس إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، تكريما بارزا للممثلة المصرية مريم شريف، حيث حصدت جائزة اليسر لأفضل ممثلة عن دورها المؤثر في فيلم "سنو وايت".

مريم شريف، أول بطلة سينمائية من قصار القامة، أبهرت لجنة التحكيم والجمهور بأدائها الاستثنائي الذي جمع بين الفرح والحزن، مما جعل المشاهدين يتنقلون بين الضحك والبكاء. وأكدت لجنة التحكيم أن أداء مريم كان ملهما وعميقا، حيث سلط الضوء على القيم الإنسانية، وأثرى تجربة المشاهدين.

في كلمتها بعد استلام الجائزة، أعربت مريم عن شكرها العميق لمخرجة الفيلم تغريد أبو حسن، التي لعبت دورا محوريا في نجاح العمل من خلال رؤيتها الإبداعية وجهودها الكبيرة، لا سيما في مجال التصوير السينمائي المتميز. واعتبرت مريم هذا التكريم تقديرا لكل النساء والفتيات من قصار القامة اللواتي التقت معهن خلال رحلتها مع الفيلم، ووصفت دورهن بأنه مصدر إلهام لا يُنسى. كما أشادت بالدعم الذي تلقته خلال ورش العمل، موجهة شكرها لفريق العمل الذي بذل جهدا كبيرا لتحقيق هذا الإنجاز.

فيلم "سنو وايت" إخراج تغريد أبو الحسن، وتدور الأحداث حول فتاة تشترك على موقع بغرض الزواج، وتخفي أنها من قصار القامة أملا أن يغفر لها العريس بعد أن يقع في حبها.

إعلان

تميز المهرجان في نسخته الرابعة بعروض أولية لأفلام عالمية وبرامج لدعم المواهب الشابة، إلى جانب ورش عمل وحلقات نقاش تهدف لتعزيز التعاون بين المبدعين في صناعة السينما. وشهد الحدث حضور نخبة من صناع الأفلام والنجوم والنقاد من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كإحدى أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة.