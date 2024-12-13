كريستوفر نولان يجمع نجوم هوليود في فيلمه القادم

يستعد المخرج البريطاني الأميركي الشهير كريستوفر نولان للعودة إلى الساحة السينمائية بفيلم جديد ينتظر بشدة، بدأ التحضير له مؤخرا بالتعاون مع شركة "يونيفرسال بيكتشرز" التي شاركته إنتاج فيلمه الأخير "أوبنهايمر" (Oppenheimer). سيقوم نولان بكتابة وإخراج العمل القادم، مع إشراف شركة الإنتاج "سينكوبي"، المملوكة له ولزوجته إيما توماس، على الإنتاج.

فريق تمثيل مرصع بالنجوم

وفقا لتقرير حديث نشره موقع "ديدلاين" الأميركي، يضم الفيلم مجموعة من ألمع نجوم هوليود، منهم من سبق له التعاون مع نولان وآخرون يعملون معه للمرة الأولى. من بين الأسماء البارزة:

مات ديمون، الذي عمل مع نولان في فيلمي "بين النجوم" (Interstellar) و"أوبنهايمر". وآن هاثاواي، التي تعود للتعاون معه بعد غياب دام 10 سنوات منذ فيلم "بين النجوم"، وروبرت باتينسون الذي سبق له أن تصدر بطولة فيلم نولان "عقيدة" (Tenet) عام 2020.

إلى جانب هؤلاء النجوم، يضم الفيلم أسماء لم يسبق لها العمل مع نولان، مثل تشارليز ثيرون ولوبيتا نيونغو، والنجمين الشابين توم هولاند وزيندايا، اللذين يمثلان جيلا جديدا من الموهوبين في هوليود.

غموض الحبكة السينمائية

رغم بعض التسريبات التي تشير إلى أن تصوير الفيلم سيبدأ في أوائل عام 2025، وأن موعد إطلاقه في دور السينما العالمية سيكون في يوليو/تموز 2026، لا تزال تفاصيل الحبكة والقصة قيد السرية. كما نُفيت الشائعات التي زعمت أن الفيلم مقتبس من المسلسل البريطاني الكلاسيكي "السجين" (The Prisoner)، الذي عُرض لأول مرة عام 1967.

إعلان

ومع ذلك، يعتقد بعض النقاد السينمائيين أن نولان قد يعود إلى سينما الخيال العلمي في هذا المشروع. وأكدت مصادر من داخل شركة يونيفرسال بيكتشرز أن الفيلم سيستخدم تقنيات فنية مبتكرة تعرض لأول مرة في تاريخ السينما. على الجانب الآخر، يشير متابعو هوليود إلى احتمال أن يكون هذا العمل أول تجربة لنولان في أفلام الرعب، استنادا إلى تصريح سابق أعرب فيه عن رغبته في إخراج فيلم من هذا النوع.

نجاح نولان السابق مع "أوبنهايمر"

كان آخر أفلام نولان هو فيلم "أوبنهايمر"، الذي تناول السيرة الذاتية للعالم الفيزيائي روبرت أوبنهايمر، مطور القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية. وحقق الفيلم نجاحا هائلا بإيرادات قاربت مليار دولار منذ عرضه في صيف 2023، وفاز بـ7 جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو.

يبقى الفيلم الجديد محاطا بتوقعات كبيرة في الأوساط السينمائية، حيث يُنتظَر أن يضيف فصلا جديدا من الإبداع إلى مسيرة نولان، المعروف بابتكاره وإبداعه في تقديم تجارب سينمائية فريدة.