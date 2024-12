تعرضوا للخسارة أو شاركوا في القتال.. 5 فنانين تأثروا بالحروب الدموية

خلال الحروب والصراعات الدموية، دائما ما يُستخدم الفن للمقاومة والحفاظ على الهوية الثقافية وتوثيق وتأريخ الأحداث. وقد تمكن بعض الرسّامين، بما أُتيح لهم من مدارس فنية مختلفة، من تعزيز الأمل والوحدة ومساعي الشعوب في المقاومة.

فكانت فرشاة الألوان والصفحة البيضاء بمثابة وسيلة مباشرة في الحفاظ على الهوية الثقافية والاحتفال بها في مواجهة محاولات محوها، كشكل من أشكال المقاومة الثقافية وحشد الدعم وتوعية الجماهير.

أثرت الحروب بشكل عميق على أساليب وموضوعات عديد من الفنانين، مما أجبرهم على تكييف تقنياتهم وموضوعاتهم لالتقاط الصدمة والدمار والتكلفة البشرية للصراع. ومن أبرز من تأثر فنهم بالحرب:

فرانشيسكو دي غويا (1746-1828) كان أحد أبرز الفنانين الذين تأثرت أعمالهم بعمق بالحروب النابليونية ونضال إسبانيا من أجل الاستقلال. فبعد أن شهد غويا فظائع الحرب بشكل مباشر، تحوّل أسلوبه الفني من تصوير النبلاء وجميلات البلاط إلى توثيق صريح ومؤثر للعنف والمعاناة الإنسانية.

في سلسلة أعماله الشهيرة "كوارث الحرب"، التي أنجزها بالأبيض والأسود، جسّد غويا أهوال الصراع والعبثية الدموية التي ميزت الحروب بين إسبانيا وفرنسا خلال الفترة من 1808 إلى 1814 تحت حكم نابليون بونابرت.

نظرًا لانتقاد هذه النقوش لكل من الاحتلال الفرنسي والملكية الإسبانية المستعادة، لم تُنشر المجموعة إلا عام 1863، بعد أكثر من 3 عقود من وفاة الفنان. وتتناول الأعمال موضوعات مثل المجازر، والصراعات، والمجاعات، والبطولات، وأفعال الانتقام، مما يجعلها شهادة فنية وإنسانية فريدة على تلك الحقبة المظلمة.

كان لفقدان الرسامة الألمانية كاثي كولويتز ابنها في الحرب العالمية الأولى، ومشاهدتها الدمار الذي خلفته الحربان العالميتان، أثر عميق على مسيرتها الفنية. تجسدت أعمالها في توثيق معاناة الناس البسطاء في الحروب، مع تركيز خاص على النساء والأطفال الذين تحملوا وطأة الصراعات المدمرة.

اختارت كولويتز العمل في مجال الطباعة، بما في ذلك النقش على الخشب والطباعة الحجرية، إذ قدمت شخصياتها بتفاصيل تعكس الهشاشة والعاطفة. ركزت أعمالها على المشاعر القاسية التي ترافق الحروب، مثل الحزن واليأس والخوف، إضافة إلى التضحيات ومرونة الروح البشرية في مواجهة المحن.

في سلسلة أعمالها الكبرى الأخيرة، بعنوان "الموت" (1934-1936)، تناولت كولويتز هذا الموضوع المأساوي عبر صور صارخة وتجريدية تنقل دراما الفقد والفجيعة. في هذه الأعمال، يظهر الموت وهو يخطف النساء والأطفال، كما تضمنت السلسلة صورة شخصية تحمل عنوان "نداء الموت"، إذ تمتد يد الموت إلى كتف الفنانة، في تصوير عميق لواقع الفقد والخوف.

لم تقتصر أعمال كولويتز على التعبير عن مشاعرها الخاصة، بل اعتبرتها وسيلة لدعم الآخرين. كتبت عن تصويرها للموت قائلة: "أريد أن أُظهر الموت.. ليس لدي الحق في التراجع عن مسؤوليتي كمدافعة عن معاناة الناس. هذه مهمتي، وهي ليست سهلة التنفيذ".

رغم تأثرها الشديد بفقدان ابنها، فإن فنها وفر لها متنفسا لاستكشاف حزنها الخاص، ووسيلة لمد يد العون إلى أولئك الذين يشاركونها الألم، مؤمنة بأن أعمالها يمكن أن تكون عزاءً للآخرين.

فيلهلم هاينريش أوتو ديكس، رسام ومنتج مطبوعات ألماني، عُرف بأسلوبه الواقعي القاسي الذي صوّر المجتمع الألماني في أثناء فترة جمهورية فايمار (1919-1933) وأبرز وحشية الحرب. تأثرت أعماله العميقة بتجربته الشخصية في الحرب العالمية الأولى، إذ عانى من ندوب جسدية ونفسية جراء أهوالها.

Just saw Otto Dix’s "Der Krieg" (The War) series, depicting what he saw as a machine gunner in the German army during World War I, and thought it’s worth sharing. 🧵

Stormtroops advancing under a gas attack (Sturmtruppe geht unter Gas vor). pic.twitter.com/edfwfEng07

— irmgard (@gardirms) September 10, 2024