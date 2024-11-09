حسين فهمي: رفضنا رعاية شركات المقاطعة لمهرجان القاهرة السينمائي

أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 إصرار إدارة المهرجان على مقاطعة أي شركة أو جهة موجودة على قائمة المقاطعة، ذلك دعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو موقف ثابت بعيدا عن أي تحديات.

وقال الفنان المصري إن الظروف الاقتصادية التي يواجهها المهرجان لم تغير من هذا الموقف، خاصة أنها تحديات تواجه جميع المهرجانات في العالم، وسعت إدارة المهرجان على استعادة ثقة الرعاة والجهات الأخرى ودعم الشركات المصرية والصناعة المحلية.

وتحدث عن تأجيل الدورة العام الماضي، وقال في حوار المركز الإعلامي للمهرجان إنه "لم يكن بالإمكان إقامة المهرجان في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث يُدمر الوطن ويتعرض الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن للقتل".

وأضاف أن قرار تأجيل الدورة العام الماضي كان دعما للقضية الفلسطينية، وكذلك قرار استئناف المهرجان جاء دعما للقضية من خلال التركيز على القضية وإبراز صوت الشعب الفلسطيني.

واستشهد بالمهرجانات الدولية مثل برلين وفينيسيا وغيرها من المهرجانات الكبرى التي ركزت على الحرب في أوكرانيا التي يتضامنون معها، ويحق لمهرجان القاهرة التحدث عن قضايا الوطن العربي، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، وهو السبب وراء إقامة الدورة الجديدة كون المهرجان فرصة لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين واللبنانيين والتضامن معهم.

وكشف فهمي عن وجود العديد من الفعاليات خلال فترة المهرجان لدعم الشعب الفلسطيني واللبناني، ورفض المهرجان الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وهو أمر لا يمكن التسليم به تحت أي ظرف، وهو الموقف نفسه تجاه الاعتداء على الشعب اللبناني.

وأشار حسين فهمي إلى أن الدورة الـ45 تتضمن برنامج أفلام قويا ومهما لإبراز القضايا الإنسانية، وأضاف "ما أود التركيز عليه هو أن الدورة الحالية ستشهد تركيزا كبيرا على القضية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على السينما الفلسطينية. نحن نؤمن بأهمية إبراز هذه القضايا من خلال الفن والسينما، حيث يعكس كل فيلم قصة ومعاناة شعب. كما سيكون هناك أيضا اهتمام خاص بقضية الشعب اللبناني والسينما اللبنانية".

وتابع "نحن نسعى إلى تقديم منصة للفنانين وصناع الأفلام من فلسطين ولبنان لعرض أعمالهم، وذلك ليس فقط للاحتفاء بالفن، ولكن أيضا لإيصال رسائل قوية للعالم عن معاناة هذه الشعوب وتطلعاتها. وأبرز ملامح الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أنها تسعى لأن تعكس القيم الإنسانية التي نؤمن بها".

تقام الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي في الفترة بين 13 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدار الأوبرا المصرية.