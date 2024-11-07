"الرسالة" لأول مرة بإیطالیا.. فیلم یعید فهم الإسلام في زمن الیمین

تورینو- "في سابقة هي الأولى من نوعھا، یعرض الفیلم التاریخي ’الرسالة‘، للمخرج السوري مصطفى العقاد، في إیطالیا مترجما إلى الإیطالیة"، ھكذا علق لوكا باتریتسي، المؤرخ المختص في الإسلام، متحدثا قبل عرض الفیلم، المنظم من طرف المتحف الوطني للسینما، ومقره تورینو، بالتعاون مع جامعة تورینو.

كان الجمھور الإیطالي، من فئات مختلفة، على موعد مع النسخة العربیة لفیلم الرسالة (1976)، مرفقة بترجمة إلى الإیطالیة أنجزھا طلبة من جامعة تورینو.

ولأن ھذا الفیلم له خصوصیة تاریخیة من حیث مضمونه ومسار إنتاجه، فقد ارتأى المنظمون -على غیر العادة- تخصیص نقاش مستفیض قبل العرض، للإحاطة بسیرة المخرج وظروف ومراحل تصویر "الرسالة" بین المغرب ولیبیا.

ھكذا تمت تھیئة المشاھد الإیطالي، ووضعه في سیاق وحبكة فیلم دیني عن الإسلام، وإعداده لمشاھدته بقاعة ماسیمو الخاصة بالمتحف الوطني للسینما.

قصة إنتاج فیلم الرسالة

یمثل فیلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد (ذي الأصول السورية) المحاولة الأولى لنقل حیاة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وتاریخ أصول الإسلام إلى الشاشة الكبیرة، على حد وصف باتریتسي المؤرخ والأستاذ بجامعة تورینو في أثناء تقدیمھ الفیلم.

ونوه المتحدث بنبوغ العقاد، الذي أصبح معروفا في صناعة السینما الھولیودیة، وبشكل مثیر للفضول، بفضل دوره منتجا لسلسلة أفلام الرعب "ھالوین"، وھكذا فإنھ لیس غریبا أن یستحضر فیلم الرسالة أجواء الكلاسیكیات الدینیة، مثل "الوصایا العشر" (1956) والأفلام التي تدور أحداثھا في الصحراء، مثل "لورانس العرب" (1962).

كان الرھان الأكثر جرأة الذي حققه العقاد ھو اعتماده حیلة سینمائیة ذكیة لتجنب التمثیل المباشر للنبي وللشخصیات الرئیسیة في القصة الإسلامیة الأولى، من دون تعارض مع المبادئ الدینیة، حسب شرح باتریتسي.

وتطرق المتحدث نفسه إلى تحد آخر كبیر، واجهه مخرج الرسالة، كان یتمثل في التوفیق بین التیارات المختلفة داخل الإسلام، مما أدى إلى مواجھة مشاكل سیاسیة خطیرة أدت إلى تعلیق التمویل.

أسباب ترجمة الرسالة

بعد الانتھاء من مشاھدة فیلم الرسالة، أكد لوكا باتریتسي، الأستاذ المختص في تاریخ الإسلام بجامعة تورینو للدراسات، في حدیث للجزیرة نت عن أسباب وملابسات ترجمة ھذا العمل السینمائي الشھیر، التي ترتبط في ببرنامج تدریس ماستر العلوم الدینیة والوساطة الثقافة، الذي تشرف علیھ كلیة الحقوق.

وأوضح أنه "بالإضافة إلى الدروس، توجد أیضا أنشطة موازیة مھاریة، حیث اقترحنا مع زملاء آخرین تنظیم سلسلة من عروض الأفلام الدینیة، حیث كنت من بین المنظمین ومن بین الأشخاص الذین قدموا أحد ھذه الأفلام. وبما أنني مختص في الإسلام، فھذا ربما ھو الفیلم الأھم والأشھر في السینما الدینیة الإسلامیة".

الفیلم المفقود في الغرب

ویضیف لوكا باتریتسي بعد مشاھدته النسخة العربیة، "أرى أنھا لم تفقد شیئا من جودتھا، بینما النسخة الإنجلیزیة التي مثل فیھا أنتوني كوین قد أصبحت قدیمة بعض الشيء، في حین أن النسخة العربیة لا تزال محتفظة بجودتھا تماما. ومن الناحیة السینمائیة، أجد أنه فیلم مذھل حقا ولم يحصل على التقدير الكافي في تاریخ السینما".

وبیّن المتحدث أن ترجمة الفیلم إلى الإیطالیة مع عرض النسخة العربیة للرسالة كان بتأطیر منه لطلابه بغرض تعلیمي كتمرین "أردنا عرض النسخة العربیة، لأنني اعتقدت أن ھناك بعض الطلاب الذین یدرسون العربیة، سیأتون للتدريب على الاستماع إلى اللغة العربیة المنطوقة في الفیلم".

الرسالة في زمن الیمین

وجوابا عن سؤال عرض فیلم الرسالة في زمن حكومة الیمین، إن كان قد لقي تحفظا من جھة ما، قال لوكا باتریتس "إنه مجرد فیلم، لا یمكن أن یكون ھناك أمر ضد عرض الفیلم"، وأشار إلى أن ھذه نقطة إیجابیة.

وفي معرض تعليقه بشأن توقيت عرض الفيلم في ظل مرحلة تشهد "الصراع الثقافي" بين بعض الشعوب والجاليات في الغرب، قال إن "الصراع موجود دائمًا منذ العصور الوسطى وبين مختلف العوالم، فهذه ليست مسألة جديدة. بالطبع، نحن نعيش في زمن أكثر تعقيدا من الناحية السياسية، لكننا نسعى لبناء جسور التواصل بين الثقافات، وهذا هو ما نقوم به بشكل مستمر في الجامعة".

التفاعل الإيطالي مع الفيلم

من ناحية أخرى، صرحت كلوديا ماريا تريسو، أستاذة اللغة والأدب العربي في جامعة تورينو، خلال حديثها مع الجزيرة نت بعد مشاهدتها للفيلم، "كنت على علم بوجود هذا الفيلم وأرى أنه من المهم جدا نشره، خاصة باللغة العربية. هناك شخصيات عظيمة ساهمت في إلهام ديانات كبيرة، ومن بينها قصة النبي محمد، وهي للأسف ليست معروفة بشكل كافٍ في إيطاليا. لذلك أعتقد أن الفيلم مثير للاهتمام ويمكن أن يكون مفيدًا لكل من يملك عقلًا منفتحًا ويرغب في التعرف على الآخر. كما يقدم محتوى عميقًا عن جوهر الرسالة الإسلامية".

وشهد عرض الفيلم حضورا طلابيا لافتا، من بينهم الطالب ليوناردو دوفيديو، الذي قال للجزيرة نت: "أعجبني الفيلم كثيرا. شخصيا، بالنسبة لعمل سينمائي مدته 3 ساعات، كنت أظن أنه سيكون ثقيلا، لكنه جذبني بشدة، خاصة مع تعلم بعض الكلمات العربية".

الطالبة إيما جارديني أبدت هي الأخرى إعجابها بالفيلم قائلة: "وجدت الفيلم مثيرا للغاية من حيث الموضوع والجانب اللغوي، كما أشار زميلي ليوناردو. حاولت فهم بعض الكلمات بالعربية بينما كنت أركز على الترجمة. أعتبر هذا العمل السينمائي، رغم طوله، عميقًا ومثيرًا للاهتمام بشكل كبير".

أما أنطونيلا كامبيا، وهي إحدى المواطنات الإيطاليات اللاتي شاهدن الفيلم وأدلين بشهادتهن للجزيرة نت، فقد عبرت عن إعجابها بقولها: "أحببت الفيلم كثيرا، وأرى أنه يتمتع بجودة رائعة، على الرغم من كونه فيلما قديما. بل أعتقد أن قيمته تتضاعف في هذا الوقت التاريخي، إذ يتيح لنا رؤية أصول الإسلام الحقيقي، غير الملوثة بالتشويهات التي حدثت لاحقًا للأسف".

وأضافت أنطونيلا أن مشاهدة الفيلم باللغة الأصلية تُعد فرصة فريدة وأكثر جاذبية مقارنة بالنسخة الإنجليزية. وقالت إن "الفيلم يعيد لنا معنى الإسلام الحقيقي. إنه عمل رائع أيضا من الناحية الجمالية للصور، وهذا أمر معروف، كما أن التأثيرات التي يتيحها تجعله من الأفلام التي تتركك في حالة من الذهول الحقيقي".