منى زكي: تجسيد أم كلثوم تجربة غيّرت حياتي

تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها"، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي، التي تُقام من الثالث إلى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وشهد الافتتاح حضور نخبة من أبرز الفنانين وصناع الأفلام في الوطن العربي، حيث يركز المهرجان هذا العام على تمكين المرأة وإبراز قضاياها.

عرض فيلم "كونفوليتد" في حفل الافتتاح

وتضمن حفل الافتتاح عرض الفيلم البحريني القصير "كونفوليتد" من إخراج محمد فريد وبطولة إبراهيم البيراوي، وقد استحوذ على اهتمام الحضور.

جلسة "المرأة في السينما"

وفي جلسة نقاشية بعنوان "المرأة في السينما"، تحدثت الممثلة المصرية منى زكي لأول مرة عن تجسيدها شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم في عمل سينمائي من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. وأشارت منى إلى أن شخصية أم كلثوم تركت أثرا عميقا عليها، وأنها لم تتمكن بعد من الخروج منها رغم انتهاء التصوير منذ حوالي 10 أيام.

وصفت منى زكي أم كلثوم بأنها "أسطورة بكل المقاييس"، موضحةً كيف أثرت الشخصية عليها. واعتبرت أن أم كلثوم هي الفنانة التي حققت نجاحا لا مثيل له. وأضافت أن هناك شخصيات تترك أثرا عميقا على الممثل، ووصفت تجربة تجسيدها للشخصية بأنها "صعبة جدا".

تحديات الانتقادات

وخلال الجلسة، تأثرت منى زكي عند الحديث عن الانتقادات التي واجهتها في بعض المراحل، مشيرةً إلى تأثيرها على حالتها النفسية، حيث اضطرت للابتعاد عن الأضواء والبقاء في المنزل لمدة 5 أعوام. وأوضحت أن دعم زملائها في الوسط الفني ساهم في تخطيها لهذه المرحلة الصعبة.

تكريمات مهرجان البحرين السينمائي

وكرم المهرجان هذا العام عددا من الفنانين، أبرزهم الممثل الكويتي محمد المنصور لدوره الريادي في السينما الخليجية، والممثلتين البحرينيتين مريم زيمان وفاطمة عبد الرحيم، وذلك تقديرا لإسهاماتهما في تطوير السينما البحرينية وتعزيز دور المرأة في هذا المجال.

الأفلام المشاركة

وتشهد الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي عرض 89 فيلما ضمن 5 مسابقات رئيسة، تشمل الأفلام الروائية القصيرة، الوثائقية القصيرة، أفلام الطلبة، أفلام التحريك، والأفلام البحرينية.

أبرز النجوم

وحضر المهرجان عدد من النجوم البارزين من مختلف الدول العربية، من بينهم بشرى، أشرف زكي، روجينا، فاطمة الصفي، هيفاء حسين، يعقوب الفرحان، شجون الهاجري، ومحمود بوشهري، وهذا أضاف للفعالية بريقا خاصا.