مشاهير يتوقفون عن حقن التخسيس بعد تعرضهم لأزمات صحية خطيرة

تسببت حقن إنقاص الوزن في إصابة بعض الفنانين في أزمات صحية، كشفوا عنها خلال الفترة الماضية، ومؤخرا أعلنت الممثلة المصرية هند عبد الحليم عن تعرضها لأزمة صحية نتيجة لجوئها إلى حقن التخسيس، وهذا تسبب في خضوعها للعلاج في المستشفى بعد إصابتها بشلل مؤقت في المعدة.

ودعت الممثلة المصرية جمهورها من خلال فيديو على حسابها الرسمي على منصة إنستغرام إلى الاستعانة بطبيب متخصص قبل اللجوء إلى هذه الحقن التي تسبب أضرارا صحية.

وكشفت عن أزمتها الصحية وأوضحت أنها تناولت هذه الحقن لمدة 5 أسابيع، فوجئت بآلام شديدة في المعدة وعدم قدرة على تناول أي مأكولات أو مشروبات لفترة، وهذا استدعى حجزها في المستشفى.

وكان الفنان خالد الصاوي أثناء لقاء تلفزيوني سابق، تحدث عن تعرضه لكارثة صحية وأنه كاد يتعرض للموت نتيجة تناول حقن التخسيس، ورغم فقدانه 20 كيلوغراما بالفعل وتناوله جرعتين من نوع مختلف من حقن التخسيس المنتشرة بالأسواق، لكنه فوجئ بتوقف جهازه الهضمي وهذا استدعى دخوله إلى المستشفى وإيقاف هذه الحقن.

وأشار إلى أن هذه الحقن من المفترض أن تعمل على تقليل الشهية، ولكنه بعد 4 أشهر من تناولها فوجئ بتوقف الجهاز الهضمي، وأضاف أن من يحاول الوصول إلى الهدف بأقل مجهود يصل لنتيجة فاشلة.

وكانت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات صحفية محلية كشفت عن أن حقن إنقاص الوزن وراء فقدانها لوزنها خلال الفترة الأخيرة، وقالت إن هذه الحقن نتيجتها قوية وسريعة، لكنها نصحت جمهورها بعدم اللجوء لهذا الحل لأنها تتسبب في متاعب صحية، وهي بالفعل تعرضت لذلك خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن هذه الحقن لا يمكن استخدامها من دون استشارة طبيب لأنها تشكل خطرا على الصحة.

واعترفت الفنانة المصرية في لقاء لها مع برنامج "الراديو بيضحك" أن ما فعلته خطأ، لأنها استمرت في حقن إنقاص الوزن وأدوية التخسيس لفترة طويلة وهذا أصابها بمتاعب صحية.

كما لجأت الفنانة صابرين أيضا إلى حقن إنقاص الوزن لمساعدتها على التخلص من الوزن الزائد، وقالت صابرين في لقاء إنها حاولت خلال 11 عاما إنقاص وزنها، ولكنها لجأت إلى حقن إنقاص الوزن، إلا أنها نصحت متابعيها بعدم استعمال هذه الحقن لأنها مضرة ولا بد أن تستخدم باستشارة طبيب.

وكانت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، في يونيو/حزيران الماضي، تعرضت لأزمة صحية انتقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث عانت من الجفاف واضطرت لأخذ حقنة وريدية، بعد أشهر قليلة من اعتراف الإعلامية البالغة من العمر 70 عاما أنها لجأت إلى عقاقير تساعد في خفض الوزن مؤخرا من خلال وثائقي تحدث عن الأشخاص الذين يلجؤون إلى أدوية إنقاص الوزن، حيث اعترفت في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي أنها رضخت وتناولت أدوية إنقاص الوزن بعد أن شعرت في السابق أنها اضطرت إلى الاعتماد على قوة إرادتها لتحقيق الوزن الذي تريده.