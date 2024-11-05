إتاحة أول 7 دقائق من "سمايل 2" للمشاهدة مجاناً شريطة التبسم

أتاحت شركة "باراماونت" المنتجة لـ"سمايل 2″ (Smile 2) مشاهدة الدقائق السبع الأولى من فيلم الرعب مجاناً بشرط الحفاظ على الابتسامة طوال الوقت.

وبحسب موقع "فاراييتي" الأميركي، أطلقت شركة الإنتاج موقعاً خاصاً يتيح للمشاهدين عيش أجواء الفيلم عبر تشغيل كاميراتهم والاحتفاظ بابتسامة عريضة تزامناً مع يوم الهالوين. وفي حال توقف الابتسام أثناء المشاهدة، فإن المقطع التفاعلي سيوقف البث تلقائياً.

ويعرض ملخص "سمايل 2" رحلة نجمة البوب العالمية سكاي رايلي خلال جولتها العالمية، حيث تواجه مواقف مرعبة وضغوطاً نفسية تثير الفزع بسبب الشهرة وذكريات الماضي.

ويشارك في العمل عدد من النجوم مثل نعومي سكوت، كايل جالنر، روزماري ديويت، لوكاس غيج، ديلان جيلولا، وغيرهم.

وحتى اليوم الثلاثاء، حقق "سمايل 2" إيرادات عالمية بلغت قيمتها 109 ملايين و747 ألف دولار.

أما الجزء الأول من "سمايل" الصادر عام 2022 والذي كان مخصصاً للعرض عبر الإنترنت، فإن النجاح الكبير الذي حققه دفع شركة الإنتاج لعرضه بدور السينما، وبلغت إيراداته 105 ملايين دولار محلياً و217 مليونا عالمياً.