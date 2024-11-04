مسلسل "أيام حياتنا" يعود في موسمه الـ61 باحتفالية خاصة مع الجمهور

أعلنت منصة "بيكوك" الأميركية عن عودة المسلسل الأسطوري "أيام حياتنا" (Days of Our Lives) بموسم جديد، ليواصل مشواره الذي بدأ منذ العام 1965.

ويعد هذا المسلسل من أقدم الأعمال الدرامية المستمرة في تاريخ التلفزيون، حيث بدأ عرضه على شبكة "إن بي سي" الأميركية، وظل هناك حتى انتقاله إلى "بيكوك" عام 2022.

ويسرد العمل قصصاً متعددة لعائلات تعيش في بلدة سالم الخيالية بولاية إلينوي، مع التركيز على علاقاتهم الشخصية والدرامية المعقدة.

وبمناسبة بلوغ "أيام حياتنا" موسمه الستين، أقيمت فعالية خاصة بعنوان "يوم من الأيام" بمسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس للاحتفاء بالعمل مع جمهوره. وشهدت الاحتفالية حضورًا كبيرًا من معجبي المسلسل الذين أتيحت لهم الفرصة للقاء شخصياتهم المفضلة، والتقاط الصور وتوقيع التذكارات معهم.

تكريم خاص لرموز العمل الراحلين

كما حرصت "بيكوك" على تكريم نجوم رحلوا مؤخرًا، مثل الممثل دريك هوغستين الذي اشتهر بدور "جون" وتوفي بعد معركة مع السرطان.

وكرّمت الشبكة أيضاً الراحل بيل هايز -الذي جسد شخصية دوغ ويليامز- وشاركته زوجته الممثلة سوزان سيفورث هايز التي تلعب دور "جولي أولسون" في العمل.

وعن وفاة زوجها قالت هايز "عشت حياة طويلة وسعيدة مع بيل، وكان وداعه عبر الشاشة صعبًا ولكنه يستحق التكريم. لم أكن أتوقع هذا التكريم من المنتجين، لكنهم منحوني الفرصة لأقدم وداعًا خاصًا أمام الجمهور. أحب أن أستمر في تقديم دور جولي كتكريم لهذا الإرث، وأيضًا بقاءً على تواصل مع جمهورنا الذي عاصرنا طويلاً".

وكشفت الممثلة البالغة من العمر 81 عاماً أن المنتجين قاموا بتجميع مشاهد تاريخية تعود إلى الأيام الأولى التي جمعت بين الشخصيتين على الشاشة.

طاقم عمل "أيام حياتنا"

ويضم مسلسل "أيام حياتنا" طاقم تمثيل متنوعا يجمع بين الوجوه القديمة المحبوبة والشخصيات الجديدة التي أضافت بعدًا جديدًا للقصة.

ومن بين الممثلين الحاليين يبرز كلٌ من سوزان روجرز (ماجي هورتون)، سوزان سيفورث هايز (جولي وليامز)، ديدري هول (مارلينا إيفانز)، كارسن بواتمان (جوني ديميرا)، ريفين بونز (تشينيل دوبري)، تامارا براون (أفا فيتالي)، إيليا كانتو (جيادا هيرنانديز)، برايان داتيلو (لوكاس هورتون)، ماري بيث إيفانز (كايل كايلا جونسون)، دان فيورريغيل (إي جيه ديميرا).

كما يشارك العمل كلٌ من بيلي فلين (تشاد ديميرا)، غالين غيرينغ (راف هيرنانديز)، لينسي غودفري (سارة هورتون)، ستايسي هايدوك (كريستين ديميرا)، جاكي هاري (بولينا برايس)، ليو هاوارد (أندرو دونوفان)، شيري خيمينيز (جيزيل سميث)، أبيغيل كلاين (ستيفاني جونسون)، إيريك مارتسولف (برادي بلاك)، آنا لين مكورد (أيفا بلاك).

ولعبت شخصية جوي تريبياني في مسلسل "فريندز" (Friends) دوراً مهماً في زيادة شعبية مسلسل "أيام حياتنا" بين الشباب، حيث قدّم تريبياني (مات لوبلان) دور الممثل الذي يلعب شخصية الدكتور دريك راموراي جراح الأعصاب الشهير في المسلسل الدرامي الخيالي.

ومن خلال المواقف الطريفة التي يتعرض لها تريبياني، تعرّف الجمهور الجديد على "أيام حياتنا" وأصبح مسلسلاً معروفًا حتى لمن لم يكن يتابعه من قبل.

إنجازات متواصلة وجوائز مرموقة

وطوال مسيرته التي امتدت 6 عقود، استطاع "أيام حياتنا" حصد 62 جائزة إيمي، كما تمكن الممثل ديك فان دايك، الذي شارك كضيف في المسلسل، مؤخرًا رقمًا قياسيًا بكونه أكبر فائز بجائزة إيمي النهارية عن عمر ناهز 98 عامًا.

ويتولى إنتاج المسلسل "كوردي برودكشنز" بالتعاون مع "سوني بيكتشرز تليفيجن" مع تولي كين كوردي دور المنتج التنفيذي، وألبرت ألير كمنتج تنفيذي مشارك، بينما يقود رون كارليفاتي فريق الكتابة الرئيسي.