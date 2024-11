"فينوم: الرقصة الأخيرة" يحافظ على صدارة شباك التذاكر و"ذي وايلد روبوت" يتقدم

واصل فيلم الأبطال الخارقين الجديد "فينوم: الرقصة الأخيرة" (Venom: The Last Dance) تصدّره لشباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققًا إيرادات بلغت 26.1 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وفق تقديرات صادرة عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وجاء الأداء القوي للفيلم على الرغم من تراجع إيراداته مقارنة بالجزء السابق "فينوم: فليكن هناك كارنيج" (Venom: Let There Be Carnage) الذي جمع 96 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع في عام 2021. وفي هذا الجزء، يعود توم هاردي لتجسيد دور الصحافي الساخر الذي يتحول إلى كائن فضائي مرعب، بمشاركة تشيوتيل إيجيوفور وجونو تيمبل وريس إيفانز.

وحلّ في المرتبة الثانية فيلم "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot)، وهو فيلم تحريكي من إنتاج يونيفرسال ودريم ووركس أنيميشن، وقد جمع 7.5 ملايين دولار في أسبوعه السادس على الشاشات، ويروي قصة روبوت يجد نفسه مجبرًا على التعايش مع مخلوقات غامضة على جزيرة نائية.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب فيلم الرعب "سمايل 2" (Smile 2) الذي حقق إيرادات بلغت 6.8 ملايين دولار، حيث تؤدي ناومي سكوت دور نجمة بوب تعيش كابوسًا قاتمًا بسبب لعنة غامضة.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم الإثارة الديني الجديد "كونكلاف" (Conclave)، بإيرادات قدرها 5.3 ملايين دولار، حيث يؤدي رالف فاينز دور كاردينال يواجه صراعًا داخليا حول إيمانه وطموحاته أثناء مشاركته في انتخاب بابا جديد.

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "هنا" (Here) من بطولة توم هانكس وروبن رايت، محققًا 5 ملايين دولار. يستعرض الفيلم رحلة زمنية لزوجين، وقد استخدم الذكاء الاصطناعي لعرض الشخصيات في مراحل عمرية مختلفة.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأكثر إيرادًا في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: