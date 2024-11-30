"سيئة جارية".. شيرين عبد الوهاب في مرمى الانتقادات بعد زلة لسان جديدة

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل خلال حفل أحيته مساء أمس في الكويت ضمن فعاليات سباق "رود راش" على مسرح الرياضة، الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وخلال حديث شيرين عن الملحن الراحل محمد رحيم، الذي توفي قبل أيام، أعربت عن حزنها واستعادت ذكرياتها معه، مستذكرة مجموعة من الأغاني التي جمعتهما، مثل: "صبري قليل"، "أنا في الغرام"، "الوتر الحساس"، و"مشاعر". كما دعت الجمهور لقراءة الفاتحة على روحه.

إلا أن تصريحا عفويا منها أثار الجدل عندما قالت: "نعمله سيئة جارية"، في زلة لسان سرعان ما تداركتها بالاعتذار للجمهور موضحة أنها لم تقصد ما قالت. وأضافت ممازحة: "قلتلكم بلاش أتكلم في المايك دلوقتي.. هكون ترند".

هذا التصريح أثار موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين من اعتبر أن ما حدث كان زلة لسان غير مقصودة، ومن رأى أن التصريح قد يكون إساءة غير مبررة لذكرى الملحن الراحل.

وكتبت الصحفية نجلاء أبو النجا عبر حسابها على الفيسبوك أن شيرين "من أكثر الشخصيات موهبة وحضورا، ولكنها تعاني من مشاكل واضطرابات، وما حدث معها زلة لسان وهي بحاجة إلى الدعم".

وتحت عنوان "سيئة شيرين الجارية" وصف الشاعر عبد الرحيم طايع الموقف بقوله: شيرين أخطأت لغويا وتحتاج إلى شخص ذكي في اللغة يلازمها في حفلاتها وتصريحاتها وحواراتها وهي نجمة كبيرة، عليها أن تعرف كيف تحافظ على هذه النجومية الكبيرة.

وشهد حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أجواء مليئة بالمشاعر والتفاعل، حيث قدمت شيرين العديد من الفقرات التي جمعت بين الغناء والتضامن الإنساني والمزاح مع جمهورها.

وفي لفتة إنسانية، حرصت شيرين على تهنئة الشعب اللبناني بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معبرة عن تضامنها معهم بقولها: "مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار". وأهدت الحضور أغنية "بحبك يا لبنان"، تأكيدا على محبتها ودعمها للشعب اللبناني في محنته.

وفي جانب مرح من الحفل، مازحت شيرين جمهورها قائلة إنها لن تتزوج مجددا وستبقى "سينغل" (عزباء)، أثناء أدائها لأغنيتها "أنا مش بتاعة الكلام ده". ولم تكتفِ بذلك، بل أضافت أجواء من المرح بتقديم أغنية "عسل حياتي"، ثم عقبت ضاحكة: "عسل أسود".

وخلال الحفل، أبهرت شيرين الجمهور بأداء مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل: "الكدابين"، "كده يا قلبي"، و"كتر خيري"، إلى جانب تقديمها رائعة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة".

ويُعد هذا الحفل الأول لشيرين في المنطقة العربية بعد إصدار ألبومها الأخير "بتمنى أنساك"، الذي طرحته عبر المنصات الرقمية، وشهد الحفل حضور عدد من صناع أغانيها مثل عزيز الشافعي، الموزع توما، الشاعر محمد مدين، والشاعر بهاء الدين محمد، إضافة إلى حضور ابنتيها مريم وهنا.