سحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال

أعلنت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، عن صدور مرسوم رسمي يقضي بسحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية والفنان داوود حسين، إلى جانب عدد آخر من الأسماء. يأتي هذا القرار بعد أيام من تداول أنباء بشأنه من دون تأكيد أو نفي رسمي.

القرار صدر عن اللجنة العليا في الكويت عقب اجتماعها الخميس الماضي، حيث ناقشت سحب الجنسية من 1758 حالة ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية. وتتضمن الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أُدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات.

وتستهدف الحملة، التي بدأت قبل 3 أشهر، ما وصفته الحكومة بـ"حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية. وأشارت صحف محلية إلى أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.