5 نجمات كسرن الهيمنة الرجالية على أدوار البطولة المطلقة في بوليود

رغم ميل السينما العالمية والعربية للاستثمار في البطولات الرجالية، فإن بعض نجمات بوليود استطعن خلال السنوات القليلة الماضية تغيير هذه الصورة النمطية، إذ حققن نجاحا استثنائيا في بطولات مطلقة، فأكدن مكانتهن على الأفيشات السينمائية منفردات، ليصبحن وجوها فنية رائدة في هذا القطاع.

في ما يلي، نستعرض 5 نجمات هنديات تألقن في بطولات مطلقة وأثرت أدوارهن في المشهد السينمائي:

ديبيكا بادكون: نجاح غير مسبوق

تعد ديبيكا بادكون من أبرز نجمات بوليود اللاتي لم يعتمدن على جمالهن كليا، بل طوّرت موهبتها التمثيلية لتصبح وجها شهيرا في العالم.

كانت بداية مسيرتها عام 2006، ورغم أنها قدمت بطولات مساندة، فإنها حازت بطولات مطلقة لاحقا لاقت نجاحا واسعا. في عام 2018، منحها المخرج سانجاي ليلا بهنسالي بطولة فيلم "بادمافاتي" (Padmaavat)، الذي سرد قصة الملكة الأسطورية بادمافاتي. وحقق الفيلم نجاحا تجاريا ضخما وأشاد به النقاد ليصبح من أنجح أفلام بوليود على الإطلاق.

كان التحدي الأكبر لها في فيلم "تشاباك" (Chhapaak) سنة 2020، الذي جسدت فيه دور شابة تتعرض لاعتداء بالأسيد، مما اضطرها للتخلي عن جمالها والتركيز على الأداء التمثيلي القوي.

أثار الفيلم اهتماما واسعا وتم عرضه في مهرجانات دولية مثل تورنتو ولندن، ليضعها في قائمة أعلى ممثلات بوليود أجرا، إذ تتقاضى ما بين 1.8 و2.4 مليون دولار عن كل فيلم.

إيشواريا راي: تحطيم الصورة النمطية

حصلت إيشواريا راي على لقب ملكة جمال العالم عام 1994، مما أهلها لدخول عالم التمثيل بأدوار ارتكزت على جمالها فقط. لكن مع تطورها بوصفها ممثلة، سعت إلى تقديم أدوار متنوعة تتجاوز الشكل التقليدي.

برزت في أفلام عديدة مثل "استفزاز" (Provoked) و"جزع" (Jazbaa)، وفي فيلم "ساربجيت" (Sarbjit) -عام 2016- جسدت دور شقيقة رجل سجن ظلما في باكستان، حيث أظهرت أداء ناضجا أثار إعجاب النقاد وأكد قدراتها التمثيلية.

كاجول: تنوع الأدوار وبطولات متميزة

تُعتبر كاجول واحدة من أبرز نجمات بوليود، إذ أدّت أدوارا بطولية متنوعة منذ التسعينيات. تميّزت بتقديم شخصيات مختلفة، من بينها دورها في فيلم "حب يحدث على نحو غير متوقع" (Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain) عام 1999، الذي جمع بين الرومانسية والأكشن، ودورها في "هليكوبتر إيلا" (Helicopter Eela) سنة 2018 حيث قدمت التحديات التي تواجهها الأم العاملة.

وفي "سلام فينكي" (Salaam Venky) عام 2022، لعبت دور أم لطفل يعاني مرضا عضالا، وهو ما أشاد به النقاد، نظرا لأدائها العميق الذي عبّر عن معاناة الأمهات.

سونام كابور: الدراما تعيد اكتشافها

عرف الجمهور سونام كابور في أدوار رومانسية حالمة، إلا أن المخرج رام مادهواني منحها فرصة جديدة عام 2016 مع فيلم "نيرجا" (Neerja).

الفيلم استند إلى قصة حقيقية لمضيفة طيران ضحت بحياتها لإنقاذ ركاب طائرة تعرضت للاختطاف. أداؤها القوي أعطاها مكانة خاصة، واستمرت بتقديم أدوار نوعية مثل فيلم "عمى" (Blind) سنة 2023، الذي جسدت فيه دور سيدة كفيفة، رغم الانتقادات التي واجهت الفيلم بسبب ضعف النص.

عليا بهات: البطولات النسوية في أوجها

بدأت عليا بهات مسيرتها في سن صغيرة، إلا أنها حققت تقدما ملحوظا في البطولات النسوية المطلقة.

قدمت في فيلم "رازي" (Raazi) عام 2018 دور جاسوسة هندية تُرسل للزواج من ضابط في باكستان خلال السبعينيات، مما أتاح لها فرصة تقديم أداء يتجاوز أدوار الحبيبة الشابة.

وفي "غانغباي كاثياوادي" (Gangubai Kathiawadi) سنة 2022، قدّمت السيرة الذاتية لإحدى النساء المؤثرات في مدينة مومباي، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة تجاوزت 27 مليون دولار، مؤكدا نجاحها بوصفها نجمة في البطولات المطلقة.