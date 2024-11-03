دورة استثنائية لمهرجان القاهرة السينمائي تحتفي بالقضية الفلسطينية واللاجئين

كشف مهرجان القاهرة السينمائي عن تفاصيل دورته الـ45، التي ستنعقد من 13 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة متميزة لعدد من الأفلام التي تسلط الضوء على قضايا اللاجئين والهجرة، ودعم القضية الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس المهرجان الممثل حسين فهمي أن الدورة الحالية، والتي تأجلت دعمًا للشعب الفلسطيني، ستكون استثنائية بمشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، من ضمنها 37 فيلمًا في عرضه العالمي الأول.

دعم القضية الفلسطينية

واختير العمل السينمائي الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي ليكون فيلم الافتتاح، حيث أشار فهمي إلى أن عرضه في البداية يعكس رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني.

ويتناول الفيلم، الذي أبدع فيه مشهراوي، حياة شاب فلسطيني يرحل بين المدن في رحلة للبحث عن طائرته المفقودة، مما يعكس صعوبة الحياة اليومية تحت الاحتلال.

كما يحتفي المهرجان بالسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة أفلام قصيرة بعنوان "من المسافة صفر" التي تم إنتاجها عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتضم 22 فيلمًا لمخرجين من غزة، مثل "خارج الإطار" و"جنة الجحيم" و"تاكسي ونيسة" و"صحوة" والتي تجسد معاناة الحياة اليومية للفلسطينيين.

وتخصص إدارة المهرجان برنامجًا بعنوان "أضواء على السينما الفلسطينية" تعرض فيه أفلاما مميزة أخرى مثل "سن الغزال" للمخرج سيف حماش الذي يعرض حياة شاب يسعى لتحقيق أمنيته رغم قسوة الحياة بالمخيمات، وفيلم "ولدت مشهورًا" للمخرج لؤي عواد الذي يطرح قصة شاب يبحث عن ذاته بعيدًا عن الضغوط العائلية، إلى جانب فيلم "أحلام كيلومتر مربع" للمخرج قسام صبيح الذي يبرز التحديات اليومية للفلسطينيين في جنين.

حضور عربي بارز

ويشارك عدد من الأفلام العربية في مختلف مسابقات المهرجان، حيث ينافس الفيلم التونسي "نوار عشية" للمخرجة خديجة لمكشر في المسابقة الدولية، إلى جانب الفيلم المصري "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل الذي يعرض حكايات تنبض بالإنسانية في فصل الربيع، ومن لبنان يقدم كريم قاسم فيلمه "موندوف" الذي يناقش أزمة نقص المياه في إحدى القرى.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يشارك الفيلم المصري "أبو جودي" للمخرج عادل أحمد يحيى، الذي يتناول علاقة فتاة مراهقة بوالدها، وفيلم "الأم والدب" للمخرجة ياسمينا الكمالي، الذي يتناول علاقة معقدة بين أم وابنتها.

ومن السعودية يعرض فيلم "1/2 رحلة" للمخرجة رنا مطر، وفيلم "انصراف" للمخرجة جواهر العامري، بينما يشارك الأردن بفيلمي "زيارة عالحارة" و"أمنية أخيرة".

تكريمات الدورة الـ45

ومن المنتظر أن يكرّم المهرجان 3 شخصيات مؤثرة بالسينما، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية عن مجمل أعماله السينمائية، ويكرّم الممثل أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، كما يكرّم كاتب السيناريو والمخرج دانيس تانوفيتش من البوسنة والهرسك والحائز على جائزة أوسكار عن فيلمه الشهير "أرض محايدة" وذلك تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما العالمية.