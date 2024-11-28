حذاء فيلم "ساحر أوز" الشهير يُطرح للبيع بعد 20 عاما من السرقة

يُباع ضمن مزاد -يُختتم في ديسمبر/كانون الأول المقبل- الحذاء الشهير الذي ارتدته جودي غارلاند في فيلم "ساحر أوز" (The Wizard of Oz)، بعدما كان سُرق قبل نحو 20 عاما قبل العثور عليه سنة 2018.

ويحمل حذاء شخصية "دوروثي"، المغطى بترتر ياقوتي والمزين بعقدة من الأمام، أهمية كبيرة لأنّ الفيلم الذي ظهر فيه "من الكلاسيكيات ويحظى بشهرة في مختلف أنحاء العالم"، حسب ما قالت نيكي هيل المسؤولة عن المشاريع المميزة لدى دار "هيريتج" للمزادات التي يعرض فرعها في لندن الحذاء حاليا.

وتقدّر الدار سعر الحذاء بما يصل إلى 3 ملايين دولار. وسيُختتم المزاد الذي انطلق عبر الإنترنت، في السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل في دالاس بالولايات المتحدة.

وأشارت هيل إلى أنّ دوروثي كانت ترتدي هذا الحذاء "عندما بدأت مغامراتها"، و"عندما ضربت بكعبيه لتتمكن من العودة إلى المنزل"، معتبرة أنّه "غرض بالغ الأهمية ضمن القطع التذكارية للفيلم".

ولم يتبق سوى 4 أحذية من تصوير فيلم "ساحر أوز" (1939) الذي ترك بصماته على أجيال من الأميركيين ومحبي السينما في العالم.

وتبدو قصة هذا الحذاء، الذي ملكه جامع الأعمال الفنية نفسه منذ سبعينيات القرن العشرين، أشبه بفيلم سينمائي. فهذه القطعة المعروضة في متحف "جودي غارلاند" في غراند رابيدز بولاية مينيسوتا الأميركية، مسقط رأس الممثلة، اختفت بشكل غامض عام 2005.

ورغم عرض مكافأة لمَن يعثر على الحذاء ارتفعت مع الوقت لتصل إلى مليون دولار، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يتمكن من وضع يده عليه سوى سنة 2018 بعد تحقيق طويل.

وقالت هيل "عُثر على الحذاء في علبة حافظة للطعام تحت الأرض".

واعترف مرتكب السرقة تيري مارتن -الذي كان يبلغ من العمر نحو 50 سنة وقت الحادثة- بجريمته، وأشار إلى أنه سرق الحذاء لاعتقاده أنه مرصع بياقوت حقيقي.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني، حُكم عليه بالسجن لعام مع وقف التنفيذ.

وطُرحت للبيع قطع أخرى من فيلم "ساحر أوز"، بينها شعر مستعار استخدمته جودي غارلاند، وملصقات وصور فوتوغرافية، بالإضافة إلى قطع برزت في أفلام أخرى، كلوحة ألعاب خشبية من فيلم "جومانجي" (1995) من بطولة روبن وليامز.