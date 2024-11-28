تطورات في قضية اتهام المخرج المصري عمر زهران بسرقة مجوهرات

استمعت محكمة جنح جنوب الجيزة إلى شهادات من الوسط الفني في قضية المخرج المصري عمر زهران الذي يواجه اتهامات بسرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه.

وكانت مباحث الجيزة ألقت القبض على زهران الأسبوع الماضي ووجهت الاتهام له، مشيرةً إلى أنها عثرت بحوزته على حقيبة سوداء تحتوي على 5 علب تضم إكسسوارات نسائية. ووفق التحقيقات، أقر زهران بأن المحتويات تعود للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي -زوجة المخرج المصري خالد يوسف- لكنه أكد أنها وصلت إليه كهدية بطريقة شرعية ولم يقم بسرقتها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، قدمت الفنانة هالة صدقي شهادة لصالح زهران، مؤكدة أمانته. وأشارت إلى حادثة سابقة حين أعاد مجوهرات باهظة الثمن إلى شربتلي أثناء وجوده بشقة تملكها في منطقة الزمالك بالعاصمة القاهرة.

هالة أشارت إلى أن المخرج المصري جمع المجوهرات وأوصلها بنفسه إلى شقتها بفندق الفورسيزون، مشيرةً إلى أن سلوكه يعكس حرصه وأمانته كصديق، حسب قولها.

من جانبها، قالت الإعلامية بسمة وهبة إن شربتلي كانت تعهد إلى زهران بمبالغ كبيرة لتوزيعها على المحتاجين، مستبعدةً أن تكون له صلة بالسرقة.

وخلال الجلسة، دافع زهران عن نفسه مبرزا علاقته الممتدة مع شربتلي وزوجها، قائلاً: "لا يمكن أن يتحول الصديق إلى لص بعد صداقة عمرها 30 عامًا".

وأضاف أنه يعاني أمراضًا عدة، وليس لديه دافع لسرقة مشغولات بهذا الحجم، متسائلاً عن كيفية تصرفه بها أو إخفائها.

وزعم زهران أن تحريك القضية ينبع من اعتقادات شربتلي بالخرافات، موضحًا أنها استندت إلى قراءة الفنجان وورق اللعب "الكوتشينة" لتحديد المتهم.

من جانبها، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل لسماع أقوال شربتلي وزوجها خالد يوسف، اللذين تغيبا عن الجلسة الأولى.

يذكر أن شاليمار شربتلي كانت قد تقدمت ببلاغ في عام 2023، تشير فيه إلى سرقة مجوهراتها، قبل أن تتهم عمر زهران مؤخرًا. وأوضحت أن بعض المجوهرات التي أعادها زهران إليها كانت ضمن المسروقات.