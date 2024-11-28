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القضاء الأميركي يرفض الإفراج المشروط عن شون "ديدي" كومز

Sean "Diddy" Combs looks on during the day of his hearing on his request to be released from jail pending trial in New York City, U.S., November 22, 2024 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg
سيواجه المغني شون "ديدي" كومز محاكمة جنائية فدرالية في مايو/أيار 2025 بتهمة وضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز (رويترز)
28/11/2024

ردّ القضاء الأميركي أمس الأربعاء مجددا طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب بي ديدي، المسجون في نيويورك بقضية يُتهم فيها بالاتجار بالجنس.

وسيواجه المغني -واسمه الحقيقي شون كومز- في مايو/أيار 2025 محاكمة جنائية فدرالية، إذ يتهمه الادعاء بوضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز.

من جانبه، أكد مغني الراب والمنتج ذو النفوذ الكبير براءته من الاتهامات، في حين رفض القضاة مرتين إطلاق سراحه بكفالة.

Defense lawyer Marc Agnifilo stands at the podium as Sean "Diddy" Combs and Alexandra Shapiro listen on the day of music mogul Sean "Diddy" Combs's hearing on his request to be released from jail pending trial in New York City, U.S., November 22, 2024 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg REFILE - CORRECTING ID FROM "ALEXANDER" TO "ALEXANDRA
يلاحق مغني الراب شون "ديدي" كومز مدنيا من أكثر من 120 ضحية يتهمونه بالاعتداء الجنسي (رويترز)

ورفض قاضي المحكمة الفدرالية في مانهاتن، آرون سوبرامانيان، طلبا ثالثا بالإفراج المشروط عن كومز أمس الأربعاء لأن "الشروط لم تتوفر لضمان سلامة" المدعين والأطراف المدنية.

وفي الأسبوع الفائت، قال ممثلو الادعاء إن كومز اتصل بشهود واستخدم منصات اتصال غير مصرح بها أثناء سجنه منذ سبتمبر/أيلول. ولا يزال مغني الراب قابعا في السجن بنيويورك.

وبعدما شكّل طويلا شخصية رئيسية في ساحة الهيب هوب خصوصا وقطاع الموسيقى عموما، ظهر بي ديدي الجمعة وهو يرتدي زي السجناء أمام قاضي محكمة مانهاتن، بحضور أفراد في عائلته، لطلب الإفراج المشروط عنه.

وصاح مارة في وجه جانيس كومز، والدة مغني الراب، "ابنك مفترس (جنسي)!".

FILE PHOTO: 2017 Billboard Music Awards – Photo Room - Las Vegas, Nevada, U.S., 21/05/2017 - Sean Diddy Combs./File Photo
ورفض قاضي المحكمة الفدرالية في مانهاتن طلبا بالإفراج المشروط عن شون "ديدي" كومز أمس الأربعاء (رويترز)

وقد خفت نجم المغني منذ الكشف في خريف عام 2023 عن العديد من الشكاوى، لا سيما اتهامات اغتصاب صادرة عن مغنية "آر أند بي" كاسي، وهو إجراء تمت تسويته أخيرا باتفاق "ودي" بحسب الطرفين.

ووصفته مدعيات أخريات بأنه مفترس جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الجنائية، يلاحق مغني الراب مدنيا من أكثر من 120 ضحية يتهمونه بالاعتداء الجنسي، بحسب محاميهم الأميركيين، في حين دأب كومز على نفي هذه الاتهامات.

وأسس المغني شركة "باد بوي ريكوردز" للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم "ذي نوتوريوس بيغ" الذي قُتل في لوس أنجلوس عام 1997، وماري جي بلايج.

المصدر : الفرنسية

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