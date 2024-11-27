الحكم على مغني المهرجانات مجدي شطة بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة في العباسية بالسجن المشدد 10 سنوات على مغني المهرجانات الشعبية مجدي شطة، اليوم الأربعاء، بتهمة حيازة مخدر "الآيس".

يأتي هذا الحكم بعد أيام من إصدار المحكمة قرارا بسجن المطرب الشعبي سعد الصغير لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة عُثر عليها أثناء عودته إلى مطار القاهرة الدولي من الولايات المتحدة.

قضية شطة كانت بدأت في مايو/آيار الماضي عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه برفقة شخص آخر في منطقة المرج بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس". ورغم إنكاره في البداية واحتجاجه على التفتيش، فإن السلطات عثرت على مواد ممنوعة بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووجهت لهما تهم حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والاتجار.

ورغم إخلاء سبيل شطة على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في وقت سابق، غاب عن جلسات محاكمته، مما أدى إلى صدور الحكم غيابيا.

يُذكر أن الحكم قابل للاستئناف خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم نقابة الموسيقيين محمد عبد الله إلى أن شطة ليس عضوا في النقابة، بل يحصل على تصاريح عمل مؤقتة مقابل نسبة مالية، وأكد أن النقابة لا يمكنها التدخل في القضية لأنها تدخل ضمن اختصاص القضاء.

وشهد الوسط الفني مؤخرا سلسلة من القضايا المتعلقة بالمخدرات، إذ أيدت محكمة جنايات مطروح الحكم بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ على الفنان أحمد فلوكس وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد العثور على سجائر تحتوي على مخدر الحشيش أثناء تفتيشه في إحدى القرى السياحية.

أما الفنانة منة شلبي، فقد صدر قرار بتأييد حبسها لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه في بداية العام الحالي، بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.

وفي العام 2014، قضت الفنانة دينا الشربيني عاما في السجن بتهمة شراء مخدر الكوكايين.