شريكة إيلون ماسك السابقة: حُرمت من رؤية أحد أطفالي لـ5 أشهر خلال "معركة" الحضانة

قالت المغنية الكندية كلير إليز بوشيه -المعروفة بـ"غرايمز"- إنها حُرمت من رؤية أحد أطفالها الثلاثة من شريكها السابق إيلون ماسك لمدة 5 أشهر خلال "معركة" الحضانة المستمرة بينهما منذ 2023.

وبحسب موقع "إي نيوز"، فقد أنجبت غرايمز من الملياردير الأميركي 3 أبناء، إكس آش إيه تويلف البالغ من العمر 4 سنوات، وإكسا دارك سيدراييل بنت الـ3 سنوات، وتيكنو ميكانيكوس ابن العامين.

وفي منشور لها على منصة "إكس"-تويتر سابقًا-، قالت المغنية البالغة من العمر 36 عامًا، "قضيت عامًا أخوض معركة في ولاية ذات قوانين سيئة فيما يتعلق بحقوق الأمهات، حيث تم استخدام منشوراتي على إنستغرام وعروضي كعارضة أزياء كأسباب لحرماني من حضانة أطفالي … كنت أقاتل وأحاول الانفصال عاطفيًا عن حب حياتي، الذي أصبح بالنسبة لي شخصًا لا أعرفه".

غرايمز اتهمت ماسك باستخدام موارد هائلة -مقارنة بما وصفته بمواردها وخبراتها القانونية المحدودة-، "قاتلته بموارد محدودة جدًا، وخلال ذلك لم أتمكن من رؤية أحد أطفالي لمدة 5 أشهر".

وأشارت المغنية البالغة من العمر 36 عاما، إلى أنها تريد إبقاء معظم تفاصيل هذه الفترة الصعبة طي الكتمان، "ما أقوله الآن هو فقط ما يمكن التصريح به علنًا، لأن معظم ما عشته في السنوات الأخيرة يجب أن يبقى خلف الأبواب المغلقة".

وكانت غرايمز دخلت معركة قانونية مع ماسك حول حضانة الأطفال الثلاثة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في محاكم ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأميركيتين.

ورغم أن ماسك لم يعلق على القضية للإعلام، فإن موقع "إي نيوز" أشار إلى والدة غرايمز -ساندي غاروسينو- وجهت له رسالة مفتوحة في يوليو/تموز الماضي، اتهمته فيها بحجب جوازات سفر الأطفال الثلاثة لمنعهم من السفر لرؤية جدتهم الكبرى المريضة.

ساندي في رسالتها عبر منصة "إكس"، "أكتب هذه الرسالة كالتماس من جدة. أطلب منك أن تحترم اتفاقك، وتعيد الأطفال، وتوفر الوثائق اللازمة لهم لرؤية جدتهم الكبرى قبل وفاتها".

وختمت، "أرجوك إيلون، أرجوك. هذا الوضع مؤلم جدًا لوالدتي ومقلق للأطفال. الوقت الآن هو العامل الحاسم".

يشار إلى أن الملياردير ذا الأصول الجنوب أفريقية، تزوج 3 مرات، الأولى من الكاتبة الكندية جاستن ويلسون التي أنجب منها 6 أطفال (توفي أحدهم)، والثانية من الممثلة البريطانية تالولا رايلي، وانفصلا في 2012، ثم تزوجا مجددًا في 2013 قبل أن ينفصلا نهائيًا في 2016.

وفي عام 2018، بدأ علاقة مع غرايمز التي أنجبت له 3 أبناء. ثم أنجب توأمين من شيفون زيليس، المديرة التنفيذية في شركته "نيورالينك" في نوفمبر/تشرين الأول 2021.