"ويكد" يحقق انطلاقة قوية في شباك التذاكر متفوقا على "غلادياتور 2"

تصدّر فيلم "ويكد" (Wicked)، المقتبس من المسرحية الشهيرة التي عرضت على خشبات برودواي، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققًا أحد أعلى إيرادات عروض الأفلام الأولى لعام 2024، ومتقدمًا على فيلم الأكشن التاريخي "غلادياتور 2" (Gladiator II)، وفقًا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

"ويكد" الذي أخرجه جون تشو وأدى دور بطولته كلٌ من سينثيا إريفو في دور الساحرة إلفابا، وأريانا غراندي في دور صديقتها غليندا، حقق إيرادات بلغت 114 مليون دولار خلال أيام عرضه الثلاثة الأولى في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا.

ويُعد هذا الإنجاز ثالث أعلى افتتاحية في العام بعد "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine) الذي جنى 211 مليون دولار، و"قلبا وقالبا 2″ (Inside Out 2) الذي حقق 154 مليون دولار.

انطلاقة قوية لـ"غلادياتور 2″

وجاء فيلم "غلادياتور 2" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 55.5 مليون دولار من الجمعة إلى أمس الأحد. الفيلم الذي أخرجه ريدلي سكوت، يتناول أحداثًا تدور في الكولوسيوم الروماني، ويشارك في بطولته دينزل واشنطن وبيدرو باسكال.

ووصف المحلل ديفيد غروس من "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" هذه الافتتاحية بـ"الانطلاقة الممتازة"، مشيرًا إلى أن الفيلم يواصل إرث الجزء الأول الذي حصد خمس جوائز أوسكار قبل 24 عامًا.

أما فيلم "ريد وان" (Red One)، الذي يتناول قصة خطف سانتا كلوز ويؤدي بطولته كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين "ذا روك" جونسون، فتراجع بدوره من المركز الأول إلى الثالث. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 13.3 مليون دولار.

وفي المرتبة الرابعة، جاء فيلم "بونهوفر" (Bonhoeffer)، الذي يروي القصة الحقيقية للقس اللوثري ديتريش بونهوفر الذي قاوم النازية. حقق الفيلم إيرادات بلغت 5.1 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه.

وفي المركز الخامس حل فيلم "فينوم: الرقصة الأخيرة" (Venom: The Last Dance)، الذي حقق 4 ملايين دولار، مواصلاً نجاحه رغم المنافسة الشديدة.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: