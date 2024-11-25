الحكم بسجن الفنان الشعبي سعد الصغير 3 سنوات في قضية مخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات وتغريم المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة داخل سجائر إلكترونية.

وأوضح التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة دم المطرب للمواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش والترامادول، وهذا دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وخلال جلسة المحاكمة، طالب الدفاع ببراءة المطرب استنادا إلى تقارير طبية تشير إلى استخدام العقار لأغراض علاجية، في حين أقرّ بحيازة المواد المخدرة التي أكد الدفاع أنها كانت هدية وليست بغرض التعاطي.

وكانت السلطات ضبطت الصغير في مطار القاهرة عند عودته من الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، إذ عثر أمن المطار على 9 سجائر إلكترونية تحتوي على الماريغوانا وهي مادة محظورة في مصر، وتم تحرير محضر ضبط جمركي، وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وأمرت بحبسه على ذمة القضية.