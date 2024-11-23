ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم الأفلام الفلسطينية

اختتمت فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي بحفل إعلان الجوائز، الذي بدأ بعرض مميز لفرقة "وطن للفنون" القادمة من غزة، حيث قدمت مقطوعات من أشعار الشاعر الفلسطيني محمود درويش، منها قصيدة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

دعم مصر لفلسطين ولبنان

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المهرجان على دور مصر والسينما في دعم فلسطين ولبنان، مشددا على أن "هذا الواجب ليس جديدا على مصر المعروفة بمواقفها وفنها وفنانيها الذين حرصوا على حضور الفعاليات والأنشطة السينمائية".

جوائز خاصة للأفلام الفلسطينية

حصل الفيلم الفلسطيني "حالة عشق" على جائزة خاصة من لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي الطويل. وأعربت مخرجتا الفيلم، منى خالدي وكارول منصور، عن فخرهما بالجائزة التي أهدياها لكل طبيب وكل طواقم الطب والإسعاف وكل بطل في غزة. وعلى الرغم من الفوز، أكدتا أنهما لا يمكن أن تشعرا بالسعادة وسط ما يحدث من مجازر في غزة ولبنان، واختتمتا حديثهما بعبارة "فلسطين حرة"، التي لاقت تصفيقًا حادًّا من الحضور.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم من "آفاق السينما العربية"، وهي الجائزة التي أهدتها صانعتا الفيلم لأهالي غزة.

تنويه خاص للفيلم المصري "أبو زعبل 89"

حصل الفيلم المصري "أبو زعبل 89" على تنويه خاص من لجنة تحكيم الوثائقي، التي أشارت إلى تمكن المخرج من التصدي لمنطق الصوابية السياسية في تقديم الذاكرة والحاضر. وأهدى المخرج بسام مرتضى الجائزة لفيلم "آخر المعجزات" الذي تم منعه من العرض قبل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي بقرار من الرقابة. كما حصل الفيلم على جائزة من لجنة تحكيم الفيلم الأفريقي "بلا فلتر".

جوائز أخرى وتكريمات

ذهبت جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم إلى "الماس الخام". فيما اعتذرت مخرجة فيلم "الأم والدب" الحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير عن الحضور، لكنها حرصت في رسالتها على التحدث عن مقاومة الشعب اللبناني والفلسطيني، مؤكدة أنها ضد الاحتلال. وبالمثل، أعربت مخرجة الفيلم السعودي "جواهر" عن دعمها لفلسطين والسودان ولبنان أثناء تسلمها الجائزة.

وحصل الفيلم المصري الطويل "دخل الربيع يضحك" على جائزة لجنة النقاد الدولية "فيبريسي".

أفضل فيلم فلسطيني وتقديرات خاصة

توج فيلم "أحلام عابرة" بجائزة أفضل فيلم فلسطيني، حيث شكر مخرج الفيلم رشيد مشهراوي مهرجان القاهرة على المساحة التي أتاحها للسينما الفلسطينية والتفاعل مع الجمهور. كما حصد فيلما "حالة عشق" و"أحلام كيلومتر مربع" جوائز المسابقة المخصصة للأفلام الفلسطينية.

وأعلنت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للطبيب غسان أبو ستة، والمخرج رشيد مشهراوي، وفيلم "سن الغزال".

أفلام من غزة تعكس واقع الحرب

أثناء الإعلان عن جوائز "من المسافة صفر"، أشارت الممثلة كندة علوش، عضو لجنة التحكيم، إلى أن هذه الأفلام تأتي "طازجة من غزة، من قلب الحرب"، معبرة بشكل شديد الخصوصية عن معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الواقع المرير للاحتلال.

وحصلت أفلام "جلد ناعم" و"خارج التغطية" و"يوم دراسي" على الجوائز. وحرص صناع هذه الأفلام على نقل واقع الحرب من خلال السينما، فيما دعت مخرجة أحد الأفلام الحضور إلى الدعاء لهم بالسلامة بعد معاناة أشهر في الحرب.

تكريم للمواهب العربية

في "آفاق السينما العربية"، حصلت الممثلة اللبنانية دياموند عبود على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "أرزة". وفي كلمتها، عبّرت عن فخرها بالجائزة، قائلة: "اليوم عيد الاستقلال اللبناني، أهدي الجائزة إلى بيروت ولبنان والظروف الصعبة التي نمر بها، لكني أثق في أن العدل سينتصر والخير سيربح". كما حصل فيلم "أرزة" اللبناني أيضًا على جائزة أفضل سيناريو.

المسابقة الدولية

وفي المسابقة الدولية ذهبت جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج بوجدان موريشانو عن الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأت أبدا"، وجائزة الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لأحسن مخرج لناتاليا نزاروفا عن الفيلم الروسي "طوابع بريد"، وجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج بيدرو فريري عن الفيلم البرازيلي "مالو".

وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو للفيلم الإيطالي "ريا" إخراج أليساندرو كاسيجولي، كيسي كوفمان.

وحصد جائزة أحسن ممثل للفنان ليي كانج شنج عن دوره في الفيلم الأميركي "قصر الشمس الزرقاء" للمخرج كونستانس تسانغ، وكذلك الفنان ماكسيم ستويانوف عن دوره في الفيلم الروسي "طوابع بريد" للمخرجة ناتاليا نزاروفا.

وذهبت شهادة تقدير لجائزة أحسن ممثلة للفنانة ألينا خويفانوفا عن دورها في الفيلم الروسي "طوابع بريد" إخراج ناتاليا نزاروفا، وحصدت جائزة أحسن ممثلة الفنانة يارا دي نوفايس عن دورها في الفيلم البرازيلي "مالو" إخراج بيدرو فريري.

وحصل المخرج نجمي سنجاك على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني عن فيلمه التركي "آيشا"، وكذلك المخرجة نهى عادل عن فيلمها المصري "دخل الربيع يضحك".