"جاسوس بالداخل".. أستاذ جامعي متقاعد يتحول إلى محقق في دار رعاية

يعود تيد دانسون إلى الشاشة بدور أستاذ جامعي متقاعد، يجد في حياة التجسس السرية وسيلة جديدة لاستكشاف معنى التواصل الإنساني، في الكوميديا الجديدة "جاسوس بالداخل" (A Man on the Inside) على منصة "نتفليكس" (Netflix).

وسط شعور بالوحدة والتيه بعد وفاة زوجته، يقرر تشارلز، الأستاذ الجامعي المتقاعد والأرمل (الذي يجسده دانسون)، البحث عن معنى جديد لحياته. بناءً على نصيحة ابنته، يستجيب لإعلان غامض لوظيفة لدى محقق خاص. وسرعان ما يجد نفسه يتقمص دور جاسوس في دار الرعاية الفاخرة "باسيفك فيو" (Pacific View)، حيث يُكلَّف بالتحقيق في لغز اختفاء مجوهرات إحدى المقيمات.

A Man On the Inside, starring Ted Danson and from the creator of The Good Place, premieres in 12 HOURS.

A retired professor takes up a job as a private investigator and goes undercover in a nursing home to solve the mystery of stolen family heirloom. pic.twitter.com/AmOjiKz0lJ

— Netflix (@netflix) November 20, 2024