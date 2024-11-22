"جاسوس بالداخل".. أستاذ جامعي متقاعد يتحول إلى محقق في دار رعاية

يعود تيد دانسون إلى الشاشة بدور أستاذ جامعي متقاعد، يجد في حياة التجسس السرية وسيلة جديدة لاستكشاف معنى التواصل الإنساني، في الكوميديا الجديدة "جاسوس بالداخل" (A Man on the Inside) على منصة "نتفليكس" (Netflix).

من الوحدة إلى الجاسوسية

وسط شعور بالوحدة والتيه بعد وفاة زوجته، يقرر تشارلز، الأستاذ الجامعي المتقاعد والأرمل (الذي يجسده دانسون)، البحث عن معنى جديد لحياته. بناءً على نصيحة ابنته، يستجيب لإعلان غامض لوظيفة لدى محقق خاص. وسرعان ما يجد نفسه يتقمص دور جاسوس في دار الرعاية الفاخرة "باسيفك فيو" (Pacific View)، حيث يُكلَّف بالتحقيق في لغز اختفاء مجوهرات إحدى المقيمات.

A Man On the Inside, starring Ted Danson and from the creator of The Good Place, premieres in 12 HOURS. A retired professor takes up a job as a private investigator and goes undercover in a nursing home to solve the mystery of stolen family heirloom. pic.twitter.com/AmOjiKz0lJ — Netflix (@netflix) November 20, 2024

المسلسل من إخراج مايكل شور المعروف بأعماله مثل "حدائق وترفيه" (Parks and Recreation) و"المكان الجيد" (The Good Place).

وكما في أعماله السابقة، يدور المسلسل حول الرغبة العميقة في بناء الروابط الإنسانية حتى مع الشخصيات الأكثر تعقيدا.

شخصية تشارلز والمغامرة الجديدة

تشارلز رجل أنيق ولطيف لكنه يعيش حياة فارغة من المعنى بعد وفاة زوجته، التي كانت تعاني من ألزهايمر. هذه التجربة تجعله حساسًا بشكل خاص تجاه كبار السن الذين يواجهون تحديات مماثلة. رغم افتقاره للخبرة في مجال التجسس، فإن تفاؤله وإصراره يدفعانه إلى خوض هذه المغامرة. من خلال مهمته السرية، يبني تشارلز علاقات حقيقية مع سكان دار الرعاية، ويجد نفسه وسط مواقف مليئة بالكوميديا والإنسانية.

I was totally besotted by A Man on the Inside which follows a man who goes undercover in a retirement home. Between Mike Schur’s writing, Ted Danson’s portrayal of Charles and the rest of the cast I found a lot of the emotion of the show creeping up amidst the comedy. pic.twitter.com/xuXGLPyhda — Mara Webster 🇬🇧🇺🇸 (@Mara_Webster) November 21, 2024

طاقم الشخصيات وأداء الممثلين

ستيفاني بيتريز تقدّم أداء مميزا كمديرة منشغلة بدار الرعاية، في دور يختلف تماما عن شخصيتها السابقة في "بروكلين 9-9" (Brooklyn Nine-Nine). أما تيد دانسون فيظهر براعة في تقديم شخصية مليئة بالدفء والتعقيد، ليضفي عمقا خاصا على الحوارات والمواقف الكوميدية.

على الرغم من حس الفكاهة المميز، لا يخلو المسلسل من انتقاد واقعي للحياة المترفة التي يعيشها سكان "باسيفك فيو"، وهو ما قد يبدو بعيدًا عن واقع الكثير من كبار السن في العالم الحقيقي. ومع ذلك، فإن المسلسل يركز على القضايا الإنسانية العالمية مثل الوحدة والتواصل والتعامل مع فقد الأحباء.

تمثيل استثنائي لكبار السن

واحدة من أبرز مميزات العمل هي تسليطه الضوء على ممثلين مخضرمين في أدوار رئيسية، بما في ذلك مارغريت أفيري ولوري تان تشين وغيرهما. يأتي ذلك في وقت نادرا ما تمنح فيه هذه الفئة العمرية أدوار البطولة.

Terrific to see Sally Struthers having such a prominent role alongside Ted Danson on A Man on The Inside (Netflix). pic.twitter.com/sJuGCqY3ul — Colin Vickery (@Colvick) November 22, 2024

في ظل هيمنة الشباب على هوليود لعقود، يشهد المجال الآن تحولا، حيث يزداد حضور كبار السن في أدوار البطولة. يأتي هذا التغيير مع تقدم العمر للعديد من صناع القرار في الصناعة، مما يُفسر تصاعد دعمهم للممثلين المخضرمين.

"جاسوس بالداخل" أكثر من مجرد كوميديا، إنه رحلة إنسانية مليئة بالعاطفة والمرح، ويؤكد أن العمر ليس عائقًا أمام خوض تجارب جديدة وبناء علاقات حقيقية حتى في مرحلة متأخرة من الحياة.