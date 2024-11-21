"جارة القمر" في عيد ميلادها الـ90.. فيروز صوت الصمود ورحابة الأمل

اتفق اللبنانيون منذ أكثر من نصف قرن ومعهم الملايين من العرب على ألا يستقبلوا شروق الشمس إلا ومعه صوت فيروز -التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ90- وألا تستحق سهراتهم الليلية الوقت والجهد إلا برفقة الصوت نفسه.

ورغم ذلك، لم تكن فيروز يوما فتاة أحلام أي واحد من الملايين الذين عشقوها والمنتشرين عبر كوكب الأرض بكامله، ذلك أن "جارة القمر" التي ولدت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، تحولت إلى معنى يتجاوز كونها مطربة جميلة تغني للحب والحرب والأحلام إلى كونها رمزا لوطن، يغني ويصنع الموسيقى على وقع الرصاص والقنابل والصواريخ، وإرادة النصر.

ولعل بداياتها الفنية المبكرة تؤكد أن أعمال هذه الموهبة الجبارة والشخصية الساحرة، سواء كانت أغنيات أو مسرحيات غنائية، ولدت بينما يرتفع صوت الرصاص في الخلفية، فقد واكب هوسها المبكر بالموسيقى نكبة 1948، واحترفت الغناء بشكل فعلي مع بداية الخمسينيات، حيث خلت الساحة إلا من صوت القضية الفلسطينية، التي تقبع في القلب من فنها، لتنضج فيروز وتصبح واحدة من أشهر وأنجح مطربات العالم العربي.

لكن الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 طعنتها في القلب، فغطى صوت الرصاص على صوتها الذي ينادي بحب لبنان دون تصنيف، لكنها انتهزت فرصة دعوتها للغناء في فرنسا، لتغني "بحبك يا لبنان، بشمالك، بجنوبك، بسهلك"، وظلت فيروز تقاوم الحرب والطائفية والمناطقية حتى عاد لبنان موحدا، فعادت القضية الفلسطينية وحدها إلى صدارة المشهد.

اشتهرت الفنانة اللبنانية بالتدقيق الشديد في اختياراتها، والتفكير مرات ومرات قبل اتخاذ القرار، وعدم التردد في البعد عما يمكن أن يكون أقل مما اشتهرت به من رقي ودقة وجمال في اختيار أعمالها الأغنية، فقد سجلت ما يقرب من 1500 أغنية، ولكنها أصدرت منها 800 أغنية، بالإضافة إلى 85 ألبوما منذ بدايتها حتى عام 2017.

كما شاركت في 12 عمل مسرحي و4 أفلام وعدد من السهرات الدرامية وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية، وتم تكريم فيروز في أغلب الدول العربية، وحصلت على أرفع الأوسمة في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

موسيقى من نافذة المطبخ

نهاد وديع حداد، الفتاة الطيبة التي لا تخلو من بساطة، كانت تقف في نافذة المطبخ، لتسمع الموسيقى والغناء من راديو الجيران لأن أسرتها البسيطة لا تملك راديو، فالأب يعمل في الطباعة والأم ترعى الأبناء الأربعة نهاد وهدى وآمال وجوزيف.

لم تنجح الطفلة الخجولة في تكوين صداقات كثيرة، لكنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها لتصبح الصوت الأبرز في حفلات مدرستها، وفي أحد أيام عام 1947، التقت الملحن سليم فليفل الذي اكتشف أنها تملك صوتا جميلا، فدفع بها للمشاركة في كورس الإذاعة، كما التحقت بمعهد الموسيقى، وتم ضمها إلى فرقة الإذاعة الوطنية اللبنانية.

وبعد 4 سنوات من الدراسة في المعهد، نجحت أمام لجنة فحص الأصوات المؤلفة من الموسيقار حليم الرومي ونقولا المني وخالد أبو النصر، وقدم لها الرومي ألحانا لأغنيات خاصة بها لأول مرة وأطلق عليها اسم "فيروز".

حب وزواج وألحان

سمع الأخوان رحباني فيروز، بينما كانا في بداية مشوار احترافهما للفن عام 1950، أعجب عاصي بصوت المطربة الجديدة، لكن منصور أكد أنها لا تصلح للغناء الراقص.

كان لقاء عاصي وفيروز الأول في الإذاعة اللبنانية، حين طلب منه الموسيقار حليم الرومي الذي كان رئيسا للقسم الموسيقي بالإذاعة أن يلحن لها بعض الأغنيات، وكانت الأغنيات تبث مباشرة من الإذاعة، وكان على المطربة الصغيرة والملحن أن ينتظرا دورهما حتى يبدأ البث، وعلى عكس فيروز صاحبة الإيقاع الهادئ والمتأمل، وقع عاصي في غرامها، وعرض عليها الزواج، ورفضت، وعرض مرة أخرى ورفضت أيضا، وفي الثالثة وافقت.

وبدا كأن الزواج بين المطربة التي لم تتجاوز الـ16 والملحن الشاب تضمن شرطا سريا اسمه النجاح، فقد كان اجتماعهما في منزل الزوجية بداية لواحدة من أعظم قصص النجاح الموسيقي والغنائي والشعري لكل من عاصي وفيروز ومنصور الرحباني.

ولا تتلخص الظاهرة الفيروزية في صوت جميل واختيارات فنية مثالية فقط، لكنها تتجاوز كل ذلك منذ البداية، حيث تقتحم عالم الغناء الذي اشتهر بالمطولات، بأغان قصيرة، وهي ظاهرة بدت غريبة في البداية، ولكنها حققت نجاحا مبهرا في العالم كله، إذ باعت أسطواناتها ما يقرب من 150 مليون نسخة، ويعود الفضل في ذلك إلى فيروز وعاصي ومنصور الرحباني.

كان كل من عاصي ومنصور هما جناحا النجاح الغنائي والموسيقى، وآلة الإبداع الموسيقى التي لا تنتهي، لكن خلافا شخصيا أنهى العلاقة الزوجية بين فيروز وعاصي، فلم تعد الدنيا كما كانت، لكن فيروز القوية لم تتوقف بعد رحيل عاصي، وانتقلت بكل ثقلها الغنائي إلى ابنها زياد الملحن والموسيقار والصحفي والكاتب، الذي نجح في تجديد شبابها الموسيقي.

ورغم محاولاتها لتقديم مجموعة من الأغاني مع مؤلفين وملحنين مختلفين، فإنها عملت بشكل رئيسي مع زياد الرحباني وقدم لها ألحان أغنيات:

"أنا عندي حنين"

"حبيتك تنسيت النوم"

"البوسطة"

"عندي ثقة فيك"

"مش قصة هاي"

"بعتلك"

"ضاق خلقي"

"سلملي عليه"

"عودك رنان"

"سألوني الناس"

"قديش كان فيه ناس"

"نطرونا"

"حبو بعضن"

مقدمة مسرحية "ميس الريم"

القضية والمطربة

ولدت فيروز المطربة مع ميلاد القضية العربية والإسلامية الأهم وهي قضية فلسطين، لذلك لم تفترقا أبدا على الأرض أو في فضاء الغناء والموسيقى، وجاء غناؤها للقدس كما لم يغن غيرها، ومن أبرز ما أنشدت "زهرة المدائن" إلى جانب "راجعون" و"يافا" و"سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة"، و"أنا لا أنساك فلسطين"، و"القدس العتيقة"، و"جسر العودة".

لكن فيروز لم تكتف بالغناء، فقد زارت "زهرة المدائن" حينما كانت تحت الإشراف الأردني، وبالتحديد في عام 1963، حيث دعيت للمشاركة في احتفالية بالمدينة، وتوّجه عاصي ومنصور وفيروز إلى فلسطين.

في اليوم الثاني للزيارة، وأثناء تجولها في شوارع القدس، أوقفتها سيدة، ودار حديث بينهما عن معاناة الفلسطينيين بسبب النكبة، وأهدت السيدة الفلسطينية مزهرية، فاستثمر الأخوان الرحباني الموقف لتكون أغنية "القدس العتيقة" التي تقول كلماتها:

"مرّيت بالشّوارع… شوارع القدس العتيقة… قدّام الدكاكين إللي بقيت من فلسطين… حكينا سوا الخبّرية، عطيوني مزهريّة، قالولي هيدي هدية… من النّاس الناطرين".

ساهمت أغنيات فيروز بنصيب الأسد في تغذية الوجدان العربي، والدفع بحس الصمود والمقاومة إلى أقصاه في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء على الفلسطينيين أو في لبنان، ولأكثر من 60 عاما توالت أغاني جارة القمر وقدمت رصيدا من الصمود والتحدي للقضية لم يقدمه موسيقي في الوطن العربي.

زهرة المدائن

وجددت هزيمة 1967 جرح القدس الذي يأبى أن يلتئم، فكان أن قدم الأخوان رحباني كلمات "زهرة المدائن" لتكون بشرى بـ"الغضب الساطع الآتي"، وتشهد وصفا لآثار القدم الهمجية في المدينة ولتصنع حالة وجدانية تمزج بين الغضب والأمل والحنين للمدينة:

لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا ليلة الإسراء يا درب من مرّوا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي

أنا وشادي

بعد 20 عاما من النكبة وبالتحديد عام 1968، غنت فيروز "أنا وشادي" التي صدرت عام 1970، وتحمل الأغنية كل عناصر الدراما، وكل عناصر القصة كما ينبغي لكاتب أن يبدع، عن الطفلين اللذين كانا يلعبان على الثلج، وفي أحد أيام اللعب ذهب شادي ولم يعد، وظلت فيروز تنتظر شادي 20 عاما:

ويبعد، يبعد بالوادي ومن يومتها ما عدت شفته ضاع شادي والتلج اجا وراح التلج عشرين مرة اجا وراح التلج وانا صرت اكبر وشادي بعده صغير عم يلعب ع التلج ع التلج

أجراس العودة

أخيرا، وفي دمشق عام 1966، لم تكن الضفة وغزة قد احتلتا بعد، لكن فيروز أطلقت نداء العودة الذي يبقى خالدا حتى تتحقق العودة، والأغنية من ألحان الأخوين رحباني وكلمات سعيد عقل: