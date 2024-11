ممثل أميركي يرفض كوب "ستاربكس" على المسرح ويدعو إلى المقاطعة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الممثل البريطاني الأميركي مايكل مالاركي، المعروف بدوره بشخصية "إنزو" في المسلسل الشهير "يوميات مصاص دماء" (The Vampire Diaries)، وهو يرفض تناول كوب من قهوة "ستاربكس" على خشبة المسرح رغم رعايتها الحدث.

الممثل البالغ من العمر 41 عاما، قال إن رفضه جاء في سياق مقاطعته سلسلة المقاهي الشهيرة بسبب دعمها إسرائيل، وتضامنه مع القضية الفلسطينية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“I don’t drink Starbucks coffee, I boycott Starbucks and you all should too”

British-American actor Michael Malarkey threw a Starbucks coffee and refused to drink it urging the boycott of Starbucks due to its complicity in the ongoing Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/ncOWbqpIcP

— Quds News Network (@QudsNen) November 20, 2024