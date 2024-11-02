مهرجان نيقوسيا يستضيف فيلم "أنا بيسان من غزة.. وما زلت على قيد الحياة"

سجلت صانعة المحتوى والصحفية الفلسطينية بيسان عودة حضورها عن بعد في مهرجان نيقوسيا السنيمائي بقبرص، أمس الجمعة، أثناء عرض فيلمها الحاصل على جائزة إيمي.

واحتفى الحاضرون في مهرجان نيقوسيا السنيمائي بصانعة المحتوى الشهيرة عودة التي حضرت عبر برنامج "زوم"، وألقت مداخلة بخصوص الأوضاع في غزة وعن فيلمها "أنا بيسان من غزة.. وما زلت على قيد الحياة".

وقالت حركة "يونايتد من أجل فلسطين نيقوسيا" إن بيسان كانت حاضرة وملأت القاعة بـ"ابتسامتها التي لا تقهر".

وحصد برنامج بيسان عودة من غزة لقناة AJ+ بالإنجليزية جائزة إيمي للأخبار عن فئة القصص الإخبارية القصيرة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتميز برنامج "أنا بيسان من غزة.. وما زلت على قيد الحياة" بنقل يوميات سكان القطاع ومعاناتهم إلى العالم، في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونال البرنامج إشادة واسعة من قبل منصات إعلامية دولية، وحصد جوائز مرموقة.