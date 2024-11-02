فلسطين ولبنان في مقدمة الفائزين بختام مهرجان الجونة السينمائي

اختُتمت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنانين حسن يوسف ومصطفى فهمي في بداية فقرات حفل الختام، الذي أُقيم قبل ساعات قليلة، وقدم التحية لهما كل من الفنان سيد رجب والممثلة المصرية سلوى محمد علي، التي حرصت على ارتداء الشال الفلسطيني أثناء تواجدها على السجادة الحمراء.

أحيت حفل الختام المطربة الفلسطينية نويل خرمان، التي ارتدت دبوسا على شكل "البطيخ" كرمز للتضامن مع القضية الفلسطينية، وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغاني، منها "قلبي دليلي" لليلى مراد، و"أهواك" لعبد الحليم حافظ، و"سهر الليالي" لفيروز.

شهد الحفل أيضا تكريم الثنائي اللبناني جوانا حاجي توما وخليل جريج بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرتهما الفنية، وأهدت جوانا الجائزة إلى بلدها لبنان وما يعانيه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فلسطين وغزة، في حين أهدى خليل الجائزة إلى شركائهما في الفن والأعمال التي قدماها.

من أفلامهما التي حظيت بإشادة دولية في مهرجانات عالمية مثل كان وبرلين وتورونتو: "ذاكرة صندوق"، و"جمعية الصواريخ اللبنانية"، و"أريد أن أرى".

فلسطين ولبنان في مقدمة الجوائز

حازت الأفلام الفلسطينية واللبنانية على جوائز الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي. فقد فاز الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي، مناصفة مع الفيلم التونسي "ماء عين" للمخرجة مريم جعبر.

كما حصد الفيلم الفلسطيني "ما بعد" نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير، وهو من إخراج مها حاج، فيما فاز الفيلم الفلسطيني "برتقالة من يافا" للمخرج محمد المغني بنجمة الجونة الفضية مناصفة مع الفيلم البرتغالي "كيف استعدنا والدتنا" للمخرج جونكالو وادينغتون.

حرص صُناع الفيلم المصري القصير "فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف، الحائز على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة مناصفة مع الفيلم السويسري "بلا صوت"، على إهداء الجائزة لأطفال فلسطين، متمنين عودتهم إلى منازلهم وانتهاء الكابوس.

كما حصل الفيلم اللبناني القصير "مد وجزر" للمخرجة ناي طبارة على الجائزة البرونزية لأفضل فيلم قصير، بينما فاز الفيلم اللبناني "مشقلب" للمخرجين لوسيان بورجيلي، بان فقيه، وسام شرف، وأريج محمود بجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، ويتناول الفيلم عبر 4 قصص الاضطرابات التي يشهدها لبنان وتأثيرها النفسي على الشعب اللبناني.

قدم الجائزة مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، مؤكدا أن السينما تلعب دورا في خدمة الإنسانية، وأعرب عن سعادته بتحقيق الأفلام اللبنانية لعدد من الجوائز في هذه الدورة.

كما حاز الفيلم الوثائقي المشترك اللبناني-القطري-الدنماركي "نحن في الداخل" للمخرجة فرح قاسم على جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي، وقد أشادت لجنة التحكيم بالفيلم لتميزه في توثيق الحياة اليومية بأسلوب إبداعي، كما حصل الفيلم على جائزة (نيتباك) لأفضل فيلم آسيوي طويل.

حصد جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل الفيلم الفرنسي "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميلي، الذي تدور أحداثه حول شخصية حميد، الذي ينضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين في النظام السوري، حيث يتتبع أثر الشخص الذي كان يعذبه في المعتقل. كما حصل الممثل الفرنسي ذو الأصول التونسية آدم بيسا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، وفازت بنجمة الجونة لأفضل ممثلة لورا ويسمار عن دورها في فيلم "السلام عليكِ يا ماريا" للمخرج مار كول.

فيما حصل فيلم "المملكة" من فرنسا للمخرج جوليان كولونا على جائزة الجونة الفضية لأفضل فيلم روائي طويل، وحصل الفيلم الهندي "الفتيات يبقين فتيات" للمخرجة شوتشي تالاتي على الجائزة البرونزية، بالإضافة إلى جائزة لجنة تحكيم الفيبريسي.

كما منح المهرجان جائزة نجمة الجونة لأفضل وثائقي عربي مناصفة بين الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، الفائز أيضا بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان، والفيلم السوري "ذاكرتي مليئة بالأشباح" للمخرج أنس الزواهري.

حصل الفيلم "موسيقى التصويرية للانقلاب" إنتاج بلجيكا وفرنسا وهولندا، للمخرج يوهان غريمونبريز، على جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي، في حين فاز الفيلم النرويجي "نوع جديد من البرية" للمخرج سيلي إيفينسمو جاكوبسن بالجائزة البرونزية.

من بين الأفلام المصرية الفائزة بجوائز في ختام المهرجان، جاء فيلم "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل الذي حصل على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

22 ألف مشاهدة

في كلمته الختامية، صرح المدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي أن المهرجان واجه خلال دوراته السابقة انتقادات بأنه للنخبة و"مهرجان الفساتين". وأشار إلى أن المهرجان، منذ دورته الأولى، كان يعمل على دعم الصناعة السينمائية، بفضل الناقد انتشال التميمي، المدير السابق للمهرجان، الذي لم يتمكن من الحضور هذا العام، وأضاف أن عدد تذاكر الأفلام هذا العام بلغ 22 ألف تذكرة سينما.