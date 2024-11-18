"ريد وان" يتصدر شباك التذاكر و"فينوم" يتراجع أمام قوة الكريسماس

واصلت أفلام أعياد الميلاد جذب جمهور السينما في أميركا الشمالية، حيث تصدّر فيلم "ريد وان" (Red One) شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من عرضه، وفقا لتقديرات صادرة عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم الذي أنتجته أستوديوهات "إم جي إم"، حقق إيرادات بلغت 34.1 مليون دولار بين الجمعة والأحد، رغم أنها جاءت أقل من التوقعات بالنسبة لعمل يُعتبر مقدمة لسلسلة أفلام تجمع بين الكوميديا والحركة.

ويروي الفيلم قصة خطف سانتا كلوز وعمليات البحث عنه، بمشاركة نجوم مثل كريس إيفانز، ولوسي ليو، ودواين "ذا روك" جونسون.

وأشار المحلل ديفيد غروس من "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش" إلى أن "ردود فعل الجمهور جاءت إيجابية رغم التقييمات النقدية المتواضعة"، مما يبرز شعبية الفيلم.

أما فيلم "فينوم: ذي لاست دانس" (Venom: The Last Dance)، فتراجع بدوره إلى المرتبة الثانية بعد 3 أسابيع من تصدره شباك التذاكر. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 7.4 ملايين دولار في نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي عائداته في أميركا الشمالية إلى 127.6 مليون دولار.

ويؤدي توم هاردي دور البطولة مجددا في هذا الجزء الثالث من سلسلة أفلام "فينوم"، بمشاركة نجوم مثل تشيوتيل إيجيوفور، وجونو تيمبل، وريس إيفانز.

وإلى جانب "ريد وان"، برز فيلم عيد الميلاد الآخر "أفضل عرض عيد ميلاد على الإطلاق" (The Best Christmas Pegeant Ever)، الذي تراجع إلى المركز الثالث. والفيلم مقتبس من كتاب الأطفال الشهير الذي أصدرته الكاتبة باربرا روبنسون عام 1972، ويروي قصص عائلات تتعرض للفوضى بسبب الأطفال أثناء حفلة الميلاد السنوية. وحقق الفيلم 5.4 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحافظ فيلم الرعب الجديد "زنديق" (Heretic) على مكانته بين الأوائل، محققا 5.2 ملايين دولار. والفيلم من بطولة هيو غرانت في دور غير مألوف، ويُعدّ عملا أصليا خارج سياق السلاسل الرائجة.

أما فيلم الخيال العلمي التحريكي "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot)، فحلّ خامسا بإيرادات بلغت 4.3 ملايين دولار. حيث يروي الفيلم قصة روبوت يجد نفسه مضطرا للتأقلم مع مخلوقات الغابة بعد أن تتقطع به السبل على جزيرة نائية.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر:

قائمة الأفلام العشرة الأولى بحسب الإيرادات: