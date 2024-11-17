تكريم "عمدة هوليود" الراحلة بيتي وايت بطابع بريدي

أعلنت هيئة البريد الأميركية عن إصدار طابع بريدي جديد لتكريم الممثلة الراحلة بيتي وايت ضمن مجموعة جديدة تشمل تكريما لأيقونات ثقافية وشخصيات تاريخية، على أن تصبح متاحة للاستخدام عام 2025.

ويعتمد طابع وايت على صورة التقطت لها سنة 2010، وجاء في وصفه، "بيتي وايت" (1922-2021)، أيقونة التلفزيون الأميركي، أمتعت المشاهدين بروحها الفكاهية ودفئها على مدى 7 عقود -بما في ذلك أدوارها في مسلسلي "ذا غولدن غيرلز" (The Golden Girls) و"ماري تايلر مور" (The Mary Tyler Moore Show). كما نالت إعجاب الأجيال الشابة بفضل حضورها في سنواتها الـ90، واشتهرت بدورها مدافعة شغوفة عن حقوق الحيوانات.

وتوفيت وايت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 عن 99 عاما، بدأت وايت مسيرتها في الإذاعة، ثم انتقلت إلى التلفزيون في أواخر الأربعينيات. وفي عام 1953، أنتجت ومثّلت في مسلسل "الحياة مع إليزابيث" (Life with Elizabeth)، لتصبح أول امرأة تنتج مسلسلا كوميديا، مما منحها لقب "عمدة هوليود" الفخري.

وحصلت وايت على العديد من الجوائز خلال مسيرتها، منها 6 جوائز إيمي، وجائزة إنجاز العمر من نقابة ممثلي الشاشة في عام 2009. كما تم تكريمها بنجمة على ممشى المشاهير في هوليود، تقديرا لإسهاماتها الكبيرة في صناعة الترفيه.

بالإضافة إلى عملها الفني، كانت وايت ناشطة في مجال حقوق الحيوان، حيث دعمت العديد من المنظمات والجمعيات المعنية برعاية الحيوانات وحمايتها.