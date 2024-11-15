"أسد الصحراء" وإحياء إرث مصطفى العقاد في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي

خلال فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقيمت ندوة خاصة عقب عرض فيلم "أسد الصحراء"، تحدث خلالها الناقد السينمائي محمد رضا عن مسيرة المخرج الراحل مصطفى العقاد صاحب فيلمي "الرسالة" و"أسد الصحراء"، الذي جسّد من خلاله الممثل العالمي أنطوني كوين شخصية المناضل الليبي عمر المختار، رمز المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي في ليبيا على مدى 20 عامًا.

وأوضح الناقد اللبناني في بداية الندوة أن الفيلم يعبر عن قضايا الوطن العربي بشكل أشمل، مشيرا إلى إمكانية استبدال فلسطين بليبيا في سياق الأحداث، ليعبر الفيلم عن واقع مشابه لما يحدث هناك. وأضاف أن هذا ما كان يطمح إليه العقاد في ثاني تجاربه السينمائية "أسد الصحراء"، بعد أن قدم فيلمه الأول "الرسالة"، الذي حاول من خلاله تصحيح نظرة الغرب للإسلام ونشأته. ومع ذلك، اختار العقاد أن يتطرق في "أسد الصحراء" إلى قضية أوسع، وهي النضال العربي.

الفيلم، الذي تم إنتاجه في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بلغت تكلفته حوالي 22 مليون دولار أميركي. وكشف رضا أن جميع الطائرات والدبابات التي ظهرت في الفيلم صنعت خصيصا له، مما يعادل اليوم بين 150 و200 مليون دولار.

وأوضح رضا أن "أسد الصحراء" قدّم صورة صادقة عن الواقع العربي وأكد أهمية العلم، وهو ما تجسد في المشهد الأخير حين يمسك الطفل الصغير بالنظارة الخاصة بعمر المختار بعد إعدامه، تعبيرا عن استمرار النضال والمقاومة.

وفي سياق حديثه، كشف الناقد أن المخرج الراحل، الذي جمعته به صداقة وطيدة، رفض فكرة تقديم أفلام عن زعماء ورؤساء عرب رغم العروض التي تلقاها. وبدلاً من ذلك، كان العقاد يحلم بتقديم فيلم يوحد العرب حول تاريخ الأندلس. وأشار إلى أن مالك العقاد نجل العقاد يسعى حاليا لإنتاج هذا الفيلم، إذ إن السيناريو جاهز بالفعل، لكنه لا يزال يبحث عن التمويل اللازم للبدء في تنفيذه.

وتطرق رضا إلى الانتقادات التي وجهت للعقاد بسبب تقديمه سلسلة أفلام "الهالويين"، موضحًا أن العقاد كان ينتج تلك الأفلام التجارية لتوفير المال اللازم لإنتاج أعماله المهمة عن قضايا الوطن العربي.

وأشار إلى أن العقاد "حينما هاجر من سوريا إلى الولايات المتحدة الأميركية، لم يكن يملك سوى 200 دولار أميركي ونسخة من القرآن الكريم". وأضاف أن "تقديمه أفلاما عن الدين الإسلامي والقضايا العربية جعله هدفًا لعملية اغتيال إرهابية".

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أعلنت عن عرض النسخة المرمّمة من الفيلم ضمن برنامج "كلاسيكات السينما" في الدورة الـ45 للمهرجان.