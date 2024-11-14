وفاة الممثل الكوري الجنوبي سونغ جاي ريم عن 39 عاما

أقيمت مساء اليوم جنازة الممثل الكوري الجنوبي سونغ جاي ريم، الذي عُثر عليه ميتا في منزله بمنطقة سيونغ دونغ بالعاصمة سيول مساء الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين نفت الشرطة وجود أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية، رغم العثور على رسالة قد تشير إلى أنه انتحر في شقته.

ولم يحدد بيان الشرطة سببا رسميا للوفاة، بينما التزمت عائلة الممثل الصمت بشأن تفاصيل الحادث، مفضلة إقامة جنازته بعيدا عن الأضواء.

وتأتي وفاة سونغ جاي ريم في عمر الـ39، وسط موجة من حالات الانتحار التي شهدتها صناعة الترفيه الكورية مؤخرا، لتتصاعد الأصوات داخل صناعة الـ"كيه – بوب" والدراما مطالبةً بإعادة النظر في ما تفرضه بيئة العمل من أعباء نفسية كبيرة.

وكان الممثل الراحل بدأ مسيرته كعارض أزياء عام 2009، قبل أن يحقق شهرة واسعة كممثل. كان أبرز أدواره في دراما "القمر الذي يحتضن الشمس" (Moon Embracing the Sun) عام 2012، ثم شارك في مسلسلات ناجحة مثل "حديقة السر" (Secret Garden) و"عيد الحب العسكري" (My Military Valentine) و"الملكة وو" (Queen Woo)، وكان آخر ظهور له على الشاشة عام 2024.

ولم تقتصر مسيرة سونغ جاي ريم على التمثيل فقط، بل شارك في برامج تلفزيونية شهيرة، مثل برنامج الواقع "لقد تزوجنا" (We Got Married Season) في موسمه الرابع، حيث شكل ثنائيا مميزا مع الممثلة كيم سو أون.

وكانت منشورات سونغ الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت قلق متابعيه، حيث بدت كلماته مليئة بالتأملات العميقة. وفي إحدى مقابلاته الأخيرة، كشف أنه كان يعاني من ضغوط مهنية بسبب انتقاله بين وكالات التمثيل وتصويره لعدة مشاريع جديدة لم تُعرض بعد.

وشهد العام 2024 أيضا وفاة عدد من نجوم الترفيه الكوريين، من بينهم عارضة الأزياء شين هاي ري والمغنية بارك بو رام.