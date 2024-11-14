إطلاق مسلسل أطفال أبطاله يعانون التوحد والحساسية المفرطة

طرحت شبكة "بي بي إس" الأميركية مسلسل الأطفال الجديد "كارل جامع المقتنيات" (Carl the Collector)، الذي يتميز بتسليطه الضوء على الأطفال الذين يعانون اضطرابات سلوكية وعصبية.

وحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن مسلسل الرسوم المتحركة الجديد الموجه للأطفال بين 4 و8 سنوات، يقدم شخصيات رئيسية تعاني التوحد.

وتدور أحداث العمل حول مغامرات الراكون كارل الشغوف بجمع المقتنيات، الذي يعاني التوحد، رفقة أصدقائه القندس، والسنجاب الذي يعاني حساسية من المكسرات، إلى جانب الثعلب مفرط الحساسية الذي يعاني هو الآخر من التوحد.

وخلال مغامراتهم، يتعاون كارل وأصدقاؤه لتجاوز التحديات التي تواجههم في بلدة "فازي تاون"، والتي تتعلق بالحساسية المفرطة، والقلق، وصعوبات التعبير عن الذات.

الصحيفة الأميركية نقلت عن مبتكر المسلسل زكريا أوهارا قوله -في بيان صحفي- إن المسلسل "يسلط الضوء على شخصيات ذات تنوع عصبي، بينما يستكشف ويحتفي بالطيف الكامل للإنسانية".

وأضاف، "نأمل أن يشجع كارل وأصدقاؤه على تنمية التعاطف والفهم، ويُظهروا في النهاية أن الجميع يستفيد عندما ندرك ونحتفي باختلافاتنا" ويشغل أوهارا أيضًا منصب المنتج التنفيذي للمسلسل.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن فريق عمل "كارل جامع المقتنيات"، يضم أفرادا من ذوي التوحد، وخبراء في التوحد والتعليم الخاص، ومستشارين متخصصين في التربية.

يُعرض المسلسل الناطق باللغتين الإنجليزية والإسبانية ابتداء من اليوم الخميس.