نجل العقاد عمل على المشروع 3 سنوات.. عرض نسخة مرممة من "عمر المختار" بالقاهرة

من المنتظر أن تشهد النسخة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض نسخة مرممة بدقة "كيه 4" (4K) من فيلم "عمر المختار" الذي حملت نسخته الإنجليزية اسم "أسد الصحراء" (Lion of the Desert).

ويروي الفيلم قصة المجاهد الليبي الشهير عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي ونضاله ضد قوّات الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني. وقد أخرجه وأنتجه السوري الأميركي الراحل مصطفى العقاد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أوليفر ريد وأنتوني كوين.

وبحسب مجلة "فاراييتي" الأميركية، فقد قامت شركة "ترانكاس إنترناشيونال فيلمز" بترميم العمل الصادر سنة 1981، بالتعاون مع أستوديوهات "ديلاكس" في لندن و"برايفت آيلند ساوند" في هوليود.

وشملت هذه العملية تحسين جودة المشاهد الصحراوية الخلابة والمعارك الملحمية للفيلم، إضافة إلى إحياء الموسيقى التصويرية للمؤلف موريس جار.

وفي مقابلة "فاراييتي" قال مالك نجل المخرج مصطفى العقاد "كان هذا العمل بالنسبة لي مشروع حب ووفاء. عملية الترميم شملت ثلاثة من أفلام والدي: (الرسالة)، والنسخة الإنجليزية من نفس الفيلم بعنوان (Ar-Risalah)، و(أسد الصحراء). وكل فيلم يتجاوز طوله 3 ساعات، مما جعل العملية تستغرق أكثر من 3 سنوات".

وأضاف العقاد الابن "قمنا بمسح كل إطار من الفيلم، وتصحيح العيوب والخدوش، وتحسين درجات الألوان، وأعدنا مزج الصوت بالكامل. كان العمل مرهقا للغاية، لكن النتيجة النهائية جعلت كل هذا الجهد مستحقا".

أما الرئيس التنفيذي لشركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" جيانلوكا شاكرا، فأشار بدوره إلى الأهمية الثقافية لترميم هذا النوع من الأفلام.

وفي تصريح للمجلة الأميركية، قال شاكرا إن "ترميم أفلام مثل (أسد الصحراء) يُعد جزءا من الحفاظ على التراث الثقافي العالمي. وهذه الأفلام تروي قصصا خالدة عن الصمود الإنساني والنضال من أجل العدالة. ومن خلال إعادة إحيائها، نضمن استمرار هذه القصص في إلهام الأجيال القادمة وتذكيرهم بالأحداث التاريخية التي شكلت عالمنا".

وفي فيلم "عمر المختار" يؤدي الممثل البريطاني أوليفر ريد دور الجنرال غراتسياني الذي كلفه موسوليني (رود ستايغر) بسحق الثورة الليبية التي وقفت في وجه خطط الدكتاتور الإيطالي لتأسيس "الشاطئ الرابع" والذي كان من المفترض أن يكون حجر الزاوية في إعادة بعث الإمبراطورية الرومانية.

أما الممثل الأميركي كوين، فيلعب دور الثائر الليبي عمر المختار الذي قاد المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي.

ولاقى "عمر المختار" أو "أسد الصحراء" استحسان النقاد لدى عرضه سنة 1981، فقال عنه المؤرخ السينمائي ستيوارت غالبرايث إنه يقدم "نظرة رائعة داخل جانب من الثقافة العربية ذي أهمية عميقة لكنه غير معروف عمليًا خارج شمال أفريقيا والعالم العربي. وأسد الصحراء قصة ملحمية على طراز سبارتاكوس وقصة داود ضد جالوت التي تستحق احترامًا أكبر مما حصلت عليه حتى الآن. وربما (لا يعد) فيلمًا عظيمًا، لكنه يصبح مثيرًا للاهتمام بحلول نهايته".

أما الناقد السينمائي فنسنت كانبي، فقال -عبر صحيفة نيويورك تايمز- إن هذا الفيلم قدم "مشاهد ملحمية وسلسلة شبه متواصلة من المعارك الكبرى".

يُذكر أن إيطاليا حظرت عرض "عمر المختار" إبان طرحه عالمياً، إذ قال رئيس الوزراء آنذاك جوليو أندريوتي إنه يسيء إلى قوات بلاده المسلحة. لكنه عرض لاحقاً سنة 2009، خلال زيارة رسمية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى هذا البلد.