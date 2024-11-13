رحلة عبر السينما العالمية.. مهرجان القاهرة يعرض 194 فيلما من 72 دولة

يشارك نحو 194 فيلما من 72 دولة في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتتنوع الأفلام بين عروض عالمية أولى، بمجموع 37 فيلما، وأخرى شاركت في مهرجانات عالمية. وفي ما يلي مجموعة مختارة من الأفلام التي تستحق المشاهدة خلال المهرجان.

أحلام عابرة

يفتتح المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، والذي يتناول القضية الفلسطينية ويصور معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

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تدور أحداث الفيلم حول رحلة سامي، وهو صبي فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما، يتتبع حمامة زاجلة ويعبر الخط الفاصل بين فلسطين والمحتل الإسرائيلي، مما يجعله شاهدا على قصص مؤثرة لأناس فلسطينيين. وقد أشار رئيس المهرجان حسين فهمي في مؤتمر صحفي إلى أن الفيلم يقدم رسالة قوية دعما للقضية الفلسطينية.

أفلام "من المسافة صفر"

يضم المهرجان مجموعة الأفلام القصيرة "من المسافة صفر" التي أنتجها رشيد مشهراوي منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. تعرض الأفلام تجارب مخرجين فلسطينيين يعيشون في غزة، توثق الحياة اليومية وسط الصراع. ويمثل الفيلم فلسطين في جائزة الأوسكار عن فئة الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، كما عُرض في سوق مهرجان كان السينمائي وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان عمان السينمائي.

إجازات من فلسطين

يُعرض الفيلم الفلسطيني "إجازات من فلسطين" للمخرج مكسيم ليندون ضمن آفاق السينما العربية، وهو فيلم يحكي قصة شادي الذي عاد إلى وطنه بعد حصوله على الجنسية الفرنسية ليجد نفسه مجددا بين الرغبة في البقاء والهرب من فلسطين. ويشهد المهرجان العرض الدولي الأول للفيلم.

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"وين صرنا"

في تجربتها الإخراجية الأولى، تقدم الممثلة التونسية درة زروق فيلم "وين صرنا" الذي يتناول قصة نادين القادمة من غزة إلى مصر مع ابنتيها الرضيعتين بعد الحرب، بينما تنتظر وصول زوجها الذي لن ينضم إليها إلا بعد شهرين. يشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم.

مدنيااااو

الفيلم السوداني "مدنيااااو" للمخرج محمد صباحي يسلط الضوء على نضال 3 شبان سودانيين يسعون لتغيير حياتهم وسط أحداث الثورة السودانية. ويعرض الفيلم للمرة الأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقد أكد محمد نبيل، مبرمج الأفلام العربية في المهرجان، أن الفيلم يعبر عن الحراك السينمائي السوداني وحضور الجالية السودانية الكبيرة في مصر.

دخل الربيع يضحك

تمثل المخرجة نهى عادل مصر بفيلمها "دخل الربيع يضحك" الذي يعرض قصصًا متباينة خلال فصل الربيع لتكشف جوانب من النفس البشرية. وذكرت المخرجة أن فيلمها استلهم من تأثيرات الربيع العميقة على نفسها بعيدًا عن الصورة التقليدية للفصل.

نوارة عشية

يعرض المهرجان أيضا الفيلم التونسي "نوارة عشية" للمخرجة خديجة لمكشر ضمن المسابقة الدولية، وقد سبق لها المشاركة بأفلامها في مهرجانات عالمية مثل "باب الفلة" و"ليلة القمر الأعمى".

المرجا الزرقاء

الفيلم المغربي "المرجا الزرقاء" للمخرج داود ولاد السيد يقدم قصة يوسف الكفيف الذي يبلغ 12 عاما ويعيش مع جديه في الصحراء، ويمنحه جده كاميرا تغير مسار حياته. الفيلم مستوحى من قصة حقيقية للمخرج التونسي ويشهد المهرجان عرضه الدولي.

هنا

ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، يُعرض فيلم "هنا" (HERE) للمخرج الأميركي روبرت زيميكس، من بطولة توم هانكس وبروبن رايت، ويستند إلى رواية تحمل الاسم نفسه. تدور أحداث الفيلم في غرفة معيشة واحدة تمتد عبر قرن من الزمان، حيث يصور التغيرات الزمنية بشكل سينمائي باستخدام تكنولوجيا مكافحة الشيخوخة الرقمية.

عزيزتي مالوتي

يشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم البنغلاديشي "عزيزتي مالوتي" من إخراج شانكا داس جوبتا، وتدور أحداثه حول "مالوتي"، وهي ربة منزل حامل تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها، تدفعها إلى إعادة النظر في مبادئها وهويتها.

قصر الشمس الزرقاء

يشارك الفيلم الأميركي "قصر الشمس الزرقاء" للمخرجة كونستانس تسانغ ضمن العروض الرسمية للمهرجان، وكان قد عُرض سابقا في مهرجان كان السينمائي ضمن أسبوع النقاد.

داهومي

يُعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة الفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة ماتي ديوب، الذي حصل على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين، ويستكشف عالم الكنوز المنهوبة من مملكة داهومي وتراثها الفني الذي يُعرض في باريس.