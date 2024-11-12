مؤلف "لعبة الحبار": فقدت أسناني خلال التصوير والمال وراء إنتاج الجزء الثاني

قال مؤلف "لعبة الحبار" (Squid Game) هوانغ دونغ هيوك إنه فقد "8 أو 9" أسنان خلال تصوير الموسم الأول من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير، معترفا أن "المال" هو السبب الرئيس لإنتاج موسم ثانٍ.

وكان هوانغ أشار في مقابلة أجراها مع مجلة "فارايتي" الأميركية في يونيو/حزيران 2022 أنه فقد 6 من أسنانه خلال إنتاج الجزء الأول. لكن قال لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبيل عرض الموسم الثاني الشهر المقبل، إن العدد الفعلي كان "8 أو 9" أسنان.

واعترف هوانغ أنه اتخذ قررا بعدم إنتاج موسم جديد في مرحلة ما، بسبب التوتر الذي عانى منه وتأثيره على صحته، إلا أنه غيّر رأيه بعد التفكير في العائد المالي الذي قد يوفره له موسم آخر من مسلسل الرعب والبقاء.

وأضاف: "رغم أن الموسم الأول حقق نجاحا عالميا كبيرا، إلا أنني لم أكسب الكثير. لذا فإن إنتاج الموسم الثاني سيساعد على تعويضي عن نجاح الموسم الأول"، موضحا أنه أيضا لم يكمل القصة بالكامل في الموسم الأول.

وأشار المؤلف الكوري الجنوبي إلى أنه حصل على أجر مسبق عن كتابته للموسم الأول من "لعبة الحبار" من دون تلقي أي مكافآت على نجاح المسلسل. من جانبه، ردّ متحدث باسم "نتفليكس" على "بي بي سي" قائلا إن المنصة تقدم تعويضات "تنافسية"، وتضمن للمبدعين "تعويضات جيدة بغض النظر عن نجاح أو فشل برامجهم".

وكان الجزء الأول من المسلسل الكوري الجنوبي لاقى نجاحا عالميا لدى عرضه في 17 سبتمبر/أيلول 2021، إذ كان أول مسلسل دراما كورية يتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على "نتفليكس"، ووصل إلى المرتبة الأولى في 90 دولة.

وفي العام 2022، حصل "لعبة الحبار" على 14 ترشيحا بارزا لجوائز "إيمي"، بما في ذلك عن فئة أفضل مسلسل درامي، وأصبح بذلك أول عمل غير ناطق بالإنجليزية يترشح لهذه الفئة، ثم فاز بجائزة أفضل ممثل وأفضل مخرج.

ومن المنتظر أن يُعرض الموسم الثاني من "لعبة الحبار" في 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل على "نتفليكس"، حيث يعود سيونغ جي هون، المعروف أيضا باسم اللاعب 456 (لي جونغ جاي)، إلى اللعبة بعد فوزه في نهاية الموسم الأول، لكنه سيسعى هذه المرة لإنقاذ حياة اللاعبين الآخرين ومحاولة إقناعهم بالانسحاب وإيقاف اللعبة بشكل نهائي.