راسل كرو يخوض معركة جديدة ضد الإمبراطورية الرومانية في "الكاهن الأخير"

بعد مرور 25 عامًا على سعيه للانتقام من قيصر روما في فيلم "غلاديايتر" (Gladiator) من المنتظر أن يعود النجم النيوزيلندي راسل كرو لخوض معركة جديدة ضد الإمبراطورية الرومانية عبر فيلم "الكاهن الأخير" (The Last Druid).

وقد كشف موقع "ديدلاين" الأميركي المتخصص في الشؤون الفنية أن شركة "إيه جي سي" تعمل مع "أمازون" على إنتاج الفيلم الذي يؤدي الفنان الحائز على جائزة الأوسكار دور بطولته.

وتدور أحداث "الكاهن الأخير" بعد اكتشاف أحد حكام روما معقلا دينيا منعزلا في جبال كاليدونيا، مما يضطر الكاهن (كرو) لحمل السلاح لحماية عائلته وشعبه من الإبادة.

وبحسب الموقع، فإن وليام إيوبانك سيقوم بإخراج العمل، مستندًا إلى سيناريو شارك في كتابته مع فيل غاوثورن وكارلايل إيوبانك.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم العام المقبل، بعد استكمال عملية اختيار طاقم التمثيل.

"ديدلاين" نقل عن المدير التنفيذي لشركة "إيه جي سي" ستيوارت فورد قوله إن الفيلم "لاقى استحسانًا استثنائيًا من قبل الموزعين الدوليين الذين تحمسوا لرؤية كرو في هذا الدور، واستجابوا بحماس للسيناريو الذي جمع ببراعة بين الإثارة والعاطفة".

يشار إلى أن كرو حقق نجاحاً باهراً على الصعيدين الفني والتجاري لدى طرح "غلاديايتر" سنة 2000 إذ تلقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، حيث أثنوا على أداء الممثل البالغ 60 عاماً في دور ماكسيموس، والإخراج المتقن لريدلي سكوت، بالإضافة إلى التصوير السينمائي المذهل والموسيقى التصويرية المؤثرة.

وحقق "غلاديايتر" إيرادات تجاوزت 460 مليون دولار، مما يجعله أحد أعلى الأفلام إيرادًا ذلك العام، كما حصد 5 جوائز أوسكار: أفضل فيلم وأفضل ممثل لراسل كرو، بالإضافة إلى جوائز أفضل تصميم أزياء وأفضل صوت وأفضل تأثيرات بصرية.

كما نال الفيلم جوائز مرموقة أخرى مثل "بافتا" و"غولدن غلوب".