توم كروز يكشف عن اسم وموعد عرض الجزء الثامن من "المهمة المستحيلة"

كشف الممثل الأميركي توم كروز عن اسم الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، الذي أصبح "الحساب الأخير" (The Final Reckoning)، بدلا من "الجزء الثاني" المكمل للجزء السابع "الحساب الميت" (Dead Reckoning) الذي عرض في صيف 2023.

ومن المقرر عرض الفيلم الجديد في 23 مايو/أيار 2025، بعدما تأجل العمل عليه مرارا بسبب جائحة كورونا ثم إضراب نقابة ممثلي وكتاب هوليود.

ونشر كروز الإعلان الدعائي للعمل عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين.

وفي الإعلان التشويقي، يظهر إيثان هانت (كروز) وهو يغوص في أعماق البحر للبحث عن شيء في غواصة محطمة، قبل أن يقود طائرة ويقفز منها، كما يتضمن الفيديو مشاهد من المطاردات الشهيرة التي يتقنها هانت.

وبحسب موقع "فاراييتي" الأميركي، فإن الممثلة أنجيلا باسيت ستعود لتؤدي دور مديرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية إريكا سلون، التي ظهرت لأول مرة في فيلم "مهمة مستحيلة: سقوط" (Mission: Impossible – Fallout).

وفي "الحساب الأخير"، يواجه إيثان هانت (كروز) برنامج ذكاء اصطناعي خطيرا يُعرف باسم "الكيان" لديه القدرة على التنبؤ بخطواته، ويمكن أن يتسبب بكارثة إذا وقع في الأيدي الخطأ. وبعد نجاته من حادث قطار، يكتشف إيثان أن "الكيان" مخبأ في غواصة روسية قديمة، لكن عدوه القديم غابرييل (إيساي موراليس) يسعى أيضا للوصول إليه.

وقال "فاراييتي" إن الفيلم الجديد سيشهد عودة موراليس إلى جانب سيمون بيغ، وفينغ رامس، وهايلي أتويل، وفانيسا كيربي، وبوم كليمنتييف، وشيا ويغهام. وتشمل الوجوه الجديدة كلا من هانا وادينغهام، وجانيت مكتور، وهولت مكالاني، وكاتي أوبراين، ونيك أوفرمان، وترامل تيلمان.

كما يعود كريستوفر ماكويري مخرجا ومشاركا في الكتابة، بعد أن أخرج "المهمة المستحيلة: أمة مارقة" (Mission: Impossible: Rogue Nation)، "المهمة المستحيلة: سقوط"، و"المهمة المستحيلة: الحساب الميت".

وسبق لماكويري التعاون مع كروز في سلسلة "جاك ريتشر" (Jack Reacher)، وكذلك في "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick).