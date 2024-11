"فينوم" يواصل تصدر شباك التذاكر و"أفضل عرض عيد ميلاد على الإطلاق" يحقق مفاجأة

احتفظ فيلم الخيال العلمي "فينوم: ذا لاست دانس" (Venom: The Last Dance) للأسبوع الثالث على التوالي بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفقا للتقديرات الصادرة يوم أمس الأحد عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم إيرادات قدرها 16.2 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليرفع إجمالي مداخيله في الولايات المتحدة وكندا إلى 114.8 مليون دولار.

ويستمر توم هاردي في تأدية دور الصحفي الذي يتحول إلى كائن فضائي مرعب بأسنانه الكبيرة، ويشاركه في البطولة كل من تشيوتيل إيجيوفور وجونو تيمبل وريس إيفانز.

وفي تحول موسمي على الشاشات مع اقتراب عيد الميلاد، حلّ في المركز الثاني الفيلم الكوميدي "أفضل عرض عيد ميلاد على الإطلاق" (The Best Christmas Pageant Ever) بإيرادات بلغت 11.1 مليون دولار. ويستند هذا الفيلم إلى كتاب للأطفال نشرته الكاتبة الأميركية باربرا روبنسون عام 1972، ويسرد مغامرات عائلات في بلدة صغيرة يعبث أطفالها بحفل عيد الميلاد السنوي.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد "زنديق" (Heretic) محققا 11 مليون دولار. ويظهر هيو غرانت في هذا الفيلم بدور غير مألوف في مسيرته الفنية، حيث يؤدي شخصية رعب محورها اثنان من المبشّرين من جماعة المورمون يسعيان لجعل رجل إنجليزي معزول يعتنق معتقداتهم. وأشاد المحلل ديفيد أ. غروس من "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" بالأداء النقدي للفيلم، مشيرا إلى انطلاقته القوية كفيلم رعب أصلي لا يرتبط بسلسلة.

أما فيلم الخيال العلمي التحريكي "ذا وايلد روبوت" (The Wild Robot)، فتراجع إلى المركز الرابع في أسبوعه السابع، محققا إيرادات قدرها 6.6 ملايين دولار. يروي الفيلم قصة الروبوت روز الذي يجد نفسه على جزيرة نائية، ويكوّن صداقات مع حيوانات الغابة بعد إعصار عنيف.

وفي المركز الخامس، حلّ فيلم الرعب "سمايل 2" (Smile 2) بإيرادات بلغت 5 ملايين دولار. تؤدي فيه ناومي سكوت دور نجمة بوب تلاحقها لعنة غامضة، وهو من إنتاج شركة "باراماونت".

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: