ممثل في "جوكر: جنون مشترك" يصفه بالفيلم الأسوأ على الإطلاق

وصف الممثل الكوميدي تيم ديلون فيلم "جوكر: جنون مشترك" بأنه "أسوأ فيلم تم إنتاجه على الإطلاق".

وأضاف الممثل الذي ظهر في العمل بدور حارس أمن في مصحة "أركام"، قائلا "بعد فيلم (جوكر) الأول، تحدث كثيرون عن أنه لاقى رواجا لدى العزّاب. لقد أحبه النوع الخطأ من الناس، ممن يميلون إلى العدمية وتشجيع الغضب الذكوري". لكن عندما تم إنتاج الجزء الثاني، فكروا "ماذا لو ذهبنا في الاتجاه المعاكس؟ فأطل خواكين فينيكس وليدي غاغا وهما يرقصان على أنغام الموسيقى إلى حد الجنون".

موقع "فاراييتي" الأميركي نقل عن ديلون قوله -خلال مقابلة في برنامج "ذا جو روغان إكسبيريانس"- إن الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس افتقد الحبكة، "كنت أجلس مع بعض الأشخاص … وأتساءل: ما هذا بحق الجحيم؟. وكانوا يجيبون: هذا الفيلم سيفشل، بالتأكيد. كنا نتحدث خلال استراحة الغداء ونتساءل: أين الحبكة؟ هل هناك حبكة أصلا؟".

الممثل البالغ من العمر 39 عاما وصف العمل بأنه "نكتة عملية" بميزانية 200 مليون دولار، معتبرا أن أحداثه سارت على عكس كل ما أحبه المعجبون في الجزء الأول.

في المقابل، أشاد المخرج الشهير كوينتن تارانتينو بأداء فينيكس في الفيلم، معتبرا أنه "واحد من أفضل الأداءات التي رأيتها في حياتي".

يشار إلى أن "جوكر: جنون مشترك"، قوبل بانتقادات واسعة ولم يحقق النجاح المنتظر في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته المحلية 58 مليون دولار والعالمية 204 ملايين دولار، مقارنة بإيرادات الجزء الأول في عام 2019 التي تجاوزت مليار دولار.