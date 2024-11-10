الدراما المصرية في رمضان 2025: قضايا اجتماعية وبيئة صعيدية وأعمال كوميدية

سيكون عشاق الدراما المصرية على موعد مع موسم استثنائي في رمضان 2025، حيث تستعد القنوات لعرض مجموعة متنوعة من الإنتاجات الدرامية الضخمة، التي يتصدرها نجوم كبار يعودون إلى الشاشة بعد غياب طويل.

ويأتي هذا الزخم بعد توقيع عدد كبير من العقود الإنتاجية مع النجوم المتنافسين، مثل ياسمين عبد العزيز، ومحمد رجب، ويبدو أن المؤشرات الأولى تكشف عن تنوع واسع في مواضيع الدراما لتلبية أذواق مختلفة.

أبرز المسلسلات الاجتماعية

وتتطرق الأعمال الدرامية الاجتماعية هذا العام إلى قضايا تهم المجتمع المصري والعربي، وتضم بطولات نسائية تسلط الضوء على تجارب معاصرة وحساسة.

مسلسل "ناقص ضلع": بطولة منى زكي التي تعود في هذا العمل لتناقش قضايا تتعلق بالمرأة المصرية. ويتألف المسلسل من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، الذي سبق أن تعاون مع زكي في مسلسل "تحت الوصاية" عام 2022.

بطولة منى زكي التي تعود في هذا العمل لتناقش قضايا تتعلق بالمرأة المصرية. ويتألف المسلسل من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، الذي سبق أن تعاون مع زكي في مسلسل "تحت الوصاية" عام 2022. مسلسل "وتقابل حبيب": يجمع بين ياسمين عبد العزيز والممثل كريم فهمي، ليعيدا تقديم ثنائيتهما الرومانسية التي حظيت بشعبية كبيرة في مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020. ومن المنتظر أن يشاركهم في هذا العمل محمد الخبيري كمخرج، وعمرو محمود ياسين ككاتب.

يجمع بين ياسمين عبد العزيز والممثل كريم فهمي، ليعيدا تقديم ثنائيتهما الرومانسية التي حظيت بشعبية كبيرة في مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020. ومن المنتظر أن يشاركهم في هذا العمل محمد الخبيري كمخرج، وعمرو محمود ياسين ككاتب. مسلسل "ظلم المصطبة": يستند إلى وقائع حقيقية حدثت في مصر، ويؤدي دور بطولته ريهام عبد الغفور بجانب إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

يستند إلى وقائع حقيقية حدثت في مصر، ويؤدي دور بطولته ريهام عبد الغفور بجانب إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة. مسلسل "شباب امرأة": وهو عمل من بطولة غادة عبد الرازق التي تعيد تقديم فيلم "شباب امرأة" الشهير لتحية كاريوكا، حيث سيتم تكييفه للشاشة الصغيرة بإخراج نادين خان. ويعيد هذا المسلسل الكلاسيكي قصص الصراع والعلاقات في المجتمع المصري، ويعد بإثارة النقاشات حول هذه القضايا.

وهو عمل من بطولة غادة عبد الرازق التي تعيد تقديم فيلم "شباب امرأة" الشهير لتحية كاريوكا، حيث سيتم تكييفه للشاشة الصغيرة بإخراج نادين خان. ويعيد هذا المسلسل الكلاسيكي قصص الصراع والعلاقات في المجتمع المصري، ويعد بإثارة النقاشات حول هذه القضايا. مسلسل "لام شمسية": يعود هذا المسلسل لتناول قضية التحرش بالأطفال في قالب درامي، ويجمع النجمة أمينة خليل بالثنائي المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي. ويشارك في بطولته إياد نصار وأحمد رزق وكارولين عزمي، ويأتي بعد تأجيل دام عامين.

يعود هذا المسلسل لتناول قضية التحرش بالأطفال في قالب درامي، ويجمع النجمة أمينة خليل بالثنائي المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي. ويشارك في بطولته إياد نصار وأحمد رزق وكارولين عزمي، ويأتي بعد تأجيل دام عامين. مسلسل "ضل حيطة": تطل النجمة ياسمين صبري بدور جديد كربة منزل ومحامية، في عمل درامي مؤثر مستوحى من قصة حقيقية. يشاركها البطولة سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، وثراء جبيل، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر.

تطل النجمة ياسمين صبري بدور جديد كربة منزل ومحامية، في عمل درامي مؤثر مستوحى من قصة حقيقية. يشاركها البطولة سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، وثراء جبيل، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر. مسلسل "إش إش": تعود الممثلة مي عمر في هذا العمل بدور راقصة شعبية، ضمن تعاون جديد مع المخرج محمد سامي، ويجمعها بنجوم مثل ماجد المصري وهالة صدقي وانتصار وإدوارد.

أبرز المسلسلات الصعيدية

من جانبها، تتطلع الدراما الشعبية والصعيدية لتحقيق نجاح كبير هذا الموسم من خلال مجموعة من الأعمال التي تعكس حياة المنطقة وتصور قصصا شعبية وريفية أصيلة.

مسلسل "سيد الناس": من بطولة عمرو سعد، يتناول قصة درامية في صعيد مصر بمشاركة منة فضالي وإلهام شاهين وخالد الصاوي، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

من بطولة عمرو سعد، يتناول قصة درامية في صعيد مصر بمشاركة منة فضالي وإلهام شاهين وخالد الصاوي، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي. مسلسل "الكينج": يجمع محمد إمام ومي عز الدين في قصة شاب صعيدي ينضم إلى مافيا دولية، ويتم تصويره بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية، من تأليف محمد صلاح العزب.

يجمع محمد إمام ومي عز الدين في قصة شاب صعيدي ينضم إلى مافيا دولية، ويتم تصويره بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية، من تأليف محمد صلاح العزب. مسلسل "عين شمس": يقدم النجم أحمد مكي دراما شعبية في تجربة جديدة له، بعد نجاحه في سلسلة "الكبير". يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويخرجه ماندو العدل بمشاركة المؤلف هاني سرحان.

يقدم النجم أحمد مكي دراما شعبية في تجربة جديدة له، بعد نجاحه في سلسلة "الكبير". يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويخرجه ماندو العدل بمشاركة المؤلف هاني سرحان. مسلسل "فهد البطل": بطولة أحمد العوضي للعام الثاني على التوالي في عمل درامي شعبي، يشاركه البطولة ميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز وعصام السقا، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

أبرز المسلسلات الكوميدية

أما الكوميديا، فتأتي بأشكال مبتكرة وأفكار جديدة هذا الموسم لتمنح المشاهدين جرعة من الضحك.

مسلسل "عايشة الدور": تواصل دنيا سمير غانم مشوارها بمسلسل كوميدي اجتماعي من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف.

تواصل دنيا سمير غانم مشوارها بمسلسل كوميدي اجتماعي من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف. مسلسل "حق آدم": تجتمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد في عمل كوميدي بعد غياب، مما يبشر بعودة ثنائية ناجحة على الشاشة.

تجتمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد في عمل كوميدي بعد غياب، مما يبشر بعودة ثنائية ناجحة على الشاشة. مسلسل "مذكرات نشال": يعود أحمد أمين بمسلسل كوميدي فانتازي بعد نجاحه في "الصفارة" رمضان 2023.

يعود أحمد أمين بمسلسل كوميدي فانتازي بعد نجاحه في "الصفارة" رمضان 2023. مسلسل "الحلانجي": بطولة محمد رجب ودانا حلبي في عمل درامي كوميدي، من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

أبرز مسلسلات الجريمة

أما دراما الجريمة، فتقدم في هذا الموسم جرعة من ألغاز مثيرة وقضايا مشوقة.

مسلسل "وهم": بطولة صبا مبارك، تجسد فيه دور كاتبة قصص رعب، وتكتشف حقائق غامضة، مما يجعله عملا مثيرا.

بطولة صبا مبارك، تجسد فيه دور كاتبة قصص رعب، وتكتشف حقائق غامضة، مما يجعله عملا مثيرا. مسلسل "حياة أو موت": تدور أحداثه حول سلسلة جرائم تحاول البطلة حل ألغازها خلال 15 حلقة، من بطولة حنان مطاوع.

أجزاء جديدة من مسلسلات سابقة

كما يشهد موسم رمضان 2025 عودة مجموعة من المسلسلات بجزء جديد، مثل:

المداح 5

أشغال شقة 2

العتاولة 2

كامل العدد 3

جودر 2

وبالإضافة إلى الأعمال التي أُعلنت، تعاقد عدد من النجوم مثل يسرا، وياسمين رئيس، وريهام حجاج، ونيللي كريم على المشاركة في رمضان 2025، إلا أن تفاصيل أعمالهم لم تُكشف بعد.