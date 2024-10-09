وفاة المغنية البريطانية نيل سميث عن 17 عاما قبل إصدار ألبومها الأول

أعلنت أسرة المغنية البريطانية الشابة نيل سميث وفاتها في حادث سير عن عمر 17 عاما، قبل شهر من إطلاق ألبومها الغنائي الأول. وعبّرت العائلة عبر حسابها على إنستغرام عن حزنها العميق لفقدان ابنتهم الموهوبة.

وكانت سميث تستعد لإصدار ألبومها الأول بالتعاون مع شركة "بيلا يونيون" في بداية عام 2025.

وشارك عازف الغيتار سيمون رايموند في رثائها، موضحا أن الألبوم كان من المخطط أن يطلق قريبا.

أما المغني واين كوين، فأعلن وفاتها أثناء إحدى حفلات فرقة "ذا فليمينغ ليبس" قائلا "لقد تلقينا بعض الأخبار الحزينة بوفاة صديقتنا نيل في حادث سيارة"، مؤكدا أنهم عملوا معا وسجلوا ألبوما مميزا منذ 3 سنوات.

واشتهرت سميث بعد انضمامها إلى الفرقة وهي بعمر 12 عاما، إذ لفتت انتباه "ذا فليمينغ ليبس" خلال أحد عروضهم الموسيقية. وقد شجعتها الفرقة على تطوير موهبتها، وانطلقت في رحلتها الفنية معهم، حتى بدأت العمل على ألبومها الفردي.

رغم صغر سنها، تركت نيل سميث بصمة واضحة في عالم الموسيقى من خلال تعاونها مع الفرقة وإسهاماتها الفنية. وقامت بحملة لجمع التبرعات لإنتاج ألبومها الفردي، حيث جمعت أكثر من 17 ألف دولار.