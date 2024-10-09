كريستوفر نولان يستعد للعودة بفيلم جديد ومات ديمون مرشح للبطولة

يستعد المخرج البريطاني كريستوفر نولان للعودة بعمل فني جديد بعد النجاح باهر الذي حققه فيلمه الأخير "أوبنهايمر".

قال موقع "ديدلاين" الفني المتخصص إن نولان سيتعاون مع شركة "يونيفرسال" لإنتاج فيلمه المقبل، الذي من المتوقع أن يصدر في يوليو/تموز 2026، مشيرا إلى أن مات ديمون مرشح للعب دور البطولة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العمل، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبدأ تصوير الفيلم في أوائل 2025.

وكان نولان تعاون مع "يونيفرسال" في "أوبنهايمر" الذي حقق 328.9 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي و975.6 مليون دولار على مستوى العالم. كما حصد العمل الذي عرض صيف 2025 عديدا من الجوائز، ففاز بـ7 جوائز أوسكار لفئات أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وجوائز تمثيل لكل من سيليان مورفي، وروبرت داوني جونيور.

وفي حال تأكد إسناد دور البطولة إلى ديمون، فسيكون التعاون الثالث له مع نولان، بعد "بين النجوم" (Interstellar) عام 2014 و"أوبنهايمر"، وينضم الممثل -البالغ من العمر 54 عاما- إلى قائمة النجوم المفضلين للمخرج الشهير التي تضم أيضا كريستيان بيل وسيليان مورفي.