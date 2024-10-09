سيدني سويني وأماندا سيفريد تلعبان دور البطولة في فيلم مقتبس عن رواية "الخادمة"

من المنتظر أن تؤدي كل من سيدني سويني وأماندا سيفريد دور بطولة فيلم جديد من إخراج بول فيغ، مقتبس عن رواية "الخادمة" (The Housemaid) للكاتبة فريدا ماكفادين.

وبحسب مواقع فنية أميركية، فستؤدي سويني دور "ميلي" التي تعمل كخادمة لدى الزوجين الثريين نينا (سيفريد) وأندرو، وما إن تبدأ وظيفتها حتى تكتشف أن أسرار العائلة أخطر مما كانت تتوقع.

وستكتب السيناريو ريبيكا سوننشاين، استنادا إلى الرواية الأكثر مبيعا لماكفادين، على أن يتولى تود ليبرمان إنتاج الفيلم.

واحتلت رواية "الخادمة" مراكز متقدمة في قائمة "نيويورك تايمز" للكتب الأكثر مبيعا لأكثر من 75 أسبوعا، كما حققت نجاحا كبيرا على منصة "كيندل".

ويشمل فريق الإنتاج بول فيغ ولورا فيشر، في حين ستتولى كل من سويني وسيفريد الإنتاج التنفيذي إلى جانب أليكس يونغ والكاتبة ماكفادين.

آدم فوغلزون، رئيس قطاع الأفلام في شركة "لايونزغيت" المنتجة للعمل، علق بالقول "أنا سعيد بانضمام فيلم (الخادمة) إلى قائمة أعمالنا القادمة. وجود مخرج رائع وطاقم تمثيل مميز ونص مبني على رواية مميزة هو البداية المثالية لأي مشروع".

أما الرئيسة المشاركة لقطاع الأفلام في "لايونزغيت" إيرين ويستمان، فقالت بدورها إن "سيدني سويني وأماندا سيفريد هما الخيار المثالي لدوري ميلي ونينا بفضل أدائهما الغامض والدقيق".

واشتهرت سويني (27 عاما) بأدوارها في مسلسلي "نشوة" (Euphoria) و"اللوتس الأبيض" (The White Lotus)، في حين تألقت سيفريد (38 عاما) بدورها في مسلسل "التسرب" (The Dropout).

من جانبه، أخرج فيغ مؤخرا فيلم "الفوز بالجائزة الكبرى" (Jackpot!) الذي حقق نجاحا كبيرا على منصة "أمازون"، في حين سيعرض فيلمه المقبل "خدمة بسيطة 2" (A Simple Favor 2) في ربيع 2025.