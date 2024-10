تأجيل عرض وثائقي ينتقد سياسة ترامب للهجرة إلى ما بعد الانتخابات

قررت قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية تأجيل عرض الفيلم الوثائقي "منفصل" (Separated) الذي يتناول سياسة إدارة ترامب لفصل العائلات المهاجرة، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

فوفقًا لتقارير صحفية أميركية، فإنه لن يتم عرض فيلم المخرج إيرول موريس قبل السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024، على الرغم من أن القناة اشترت العمل المستوحى من كتاب "منفصل: داخل مأساة أميركية" (Separated: Inside an American Tragedy) للصحفي جاكوب سوبوروف، الذي صدر عام 2020.

ويتناول الفيلم السياسة المثيرة للجدل التي انتهجتها إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب بفصل العائلات المهاجرة على الحدود الأميركية-المكسيكية، والآليات التي أدت إلى تطبيق هذه السياسة.

وفي مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" الأميركية، وصف موريس سياسة فصل العائلات بأنها "بشعة" ومثيرة للتساؤلات، "فالقضايا التي أدت إلى هذه السياسات لا تزال قائمة، وكذلك المحاولات المستمرة لحلها".

كما أعرب المخرج الأميركي عن استيائه من قرار تأجيل العرض، فكتب عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، "لماذا لا يُعرض فيلمي على إن بي سي قبل الانتخابات؟ إنه ليس فيلما حزبيا، بل يتحدث عن سياسة كانت غير مقبولة ولا يجب أن تتكرر".

Why is my movie not being shown on NBC prior to the election? It is not a partisan movie. It’s about a policy that was disgusting and should not be allowed to happen again. Make your own inferences.

— errolmorris (@errolmorris) October 5, 2024